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移民專家余偉龍：港人移居潮 利台灣樓市

【明報專訊】全國人大會議上周五公布制定「港區國安法」後，面對政治局勢轉變，部分港人會考慮移民，Smart2Go首席移民顧問余偉龍本周二接受訪問時表示，過去幾天接到港人擬移居台灣的諮詢勁升近10倍，以此推算今年將有2000至2500名港人申請移居台灣。他認為，台灣受惠不少有財務實力的港人移居當地，加上台資台企回流，樓市可望扭轉近年弱勢而回升。他同時教路，除台灣外，港人只要在歐洲小國保加利亞買樓便可取得當地永久居民資格，由於該國首都索菲亞樓價在2015年以來每年平均上升近一成，在當地置業既可移民亦有機會投資賺錢。

余偉龍是移民服務平台Smart2Go全資股東，近年以移民專家的身分活躍於各大傳媒，而原來他早年曾經在本港某間華資證券行任職部門主管，負責銷售股票、基金及保險，一直擅於客戶服務；而隨着該證券行賣盤予中資，他亦認為本港證券行業飽和，發展空間有限，於是在2015年轉行提供移民服務，「我覺到永遠也有人需要移民，此行業永遠不會衰落」。

保加利亞在2013年修訂移民法後，外國人只要在當地購買住宅便可成為永久居民，余偉龍認為該寬鬆的移民政策將刺激當地置業需求，故此他在2015年與保加利亞多間地產發展商簽訂亞洲總代理協議，並且先後在上海及本港成立公司，再與當地移民公司合作，拓展買樓移民保加利亞的生意，近年更擴展業務至其他國家或地區。

公布國安法後 移居台灣查詢升10倍

記者原意是請余偉龍談保加利亞首都索菲亞樓市（見另稿），惟他在訪問中談到自從「港區國安法」的消息在上周五公布後，過去幾天Smart2Go接到港人擬移居台灣的諮詢勁升近10倍，料今年有2000至2500名港人申請移民台灣，利好當地樓市，讀者或會更有興趣了解。

余偉龍指出，其實台灣近年已逐漸收緊港人移民當地的資格，由最初存款500萬台幣（1港元約相等於3.8元台幣）；到今年2月底前已改為要投資600萬台幣創業，公司營運1年；至今年3月開始也是投資600萬台幣創業，公司營運增至3年，並且聘請兩名台灣人，叫價愈來愈高、條件愈來愈辣。台灣作出上述修訂，相信原因是因應需求殷切坐地起價，余偉龍引述台灣內政部移民署的數據，去年港澳居民取得台灣定居許可人數達1667多人，按年增長逾31.6%（見表），估計增長主要來自港人。

須投資600萬台幣 要有心理準備虧本

換言之，港人目前須在台灣斥資600萬台幣創業，才可取得移居當地資格。余偉龍解釋，具體的運作方式是，擬申請移居台灣的港人需要撰寫商業計劃書、親身到當地遞交及面試，若審批成功便可以在當地開設公司，並且注入600萬台幣作資本，聘請兩名台灣人，營運該公司3年，申請人則在該3年的其中一年內不能離境30日或以上，便可成功取得台灣定居許可的資格。

余偉龍指出，近年台灣大學畢業生月薪僅2萬多台幣，相等於5000至7000多港元，是本港大學畢業生的二分一至三分一，反映台灣經濟增長呆滯、企業營商環境艱難，故此他提醒擬以投資移民方式、藉着做生意移居當地的港人，需要「有心理準備生意失敗」，所投入的600萬台幣資本在3年內會損失一半。故此，他強調目前集團的目標客戶是既持有自住物業亦有樓收租、希望移居台灣的港人，「本港不少50多歲的中產都有兩層樓或以上，日後他們移居台灣，把兩層港樓放租每月收租3萬元，在台灣便可以過優質的退休生活」。他坦言，不建議現時收入不高、資產不多、30歲以下的港人移居台灣，認為這些年輕人應該先在本港努力搵錢，日後再作部署。

資金人才湧入 台灣樓市築底回升

由於「港區國安法」帶來的不明朗因素，余偉龍指出，從他近日接獲客戶查詢的熱烈反應作出合理推測，今年將會有2000至2500名港人申請移居台灣；惟由於台灣現正因應新冠肺炎疫情封關，估計要等台灣10月開關後，屆時投資移民當地的港人才可到當地遞交商業計劃書及面試，以審批期一般達4至5個月計，即最快明年1月至2月才會獲批。

余偉龍指出，雖然台灣近年樓市表現相對疲弱，但由於估計今年將有2000至2500名具財務實力的港人申請移居台灣，對當地樓市帶來殷切需求；加上台灣政府現正鼓勵台商把廠房及資金從內地回流，也會利好當地樓市，相信樓價正處於築底回升的階段。

台灣樓價遠低香港 可先租後買

由於台灣比香港大很多，不同城市的樓價差異頗大，惟余偉龍指出，以近月新聞多多的藝人「小豬」羅志祥所居住的台北市內湖區為例，2000多方呎豪宅售價約2000多萬港元，即呎價僅約1萬港元，與本港新界西北區居屋呎價相若。他教路，由於本港中產移民台灣後，買樓並不困難，可以到台北、新北及高雄等各大城市各住數個月，選定適合的城市後再置業也不遲。

明報記者 葉創成

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