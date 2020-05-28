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私宅租金回落 不用1萬住新盤

【明報專訊】新冠肺炎疫情逐漸受控，樓市交投氣氛明顯回暖，但租金受壓情况仍然持續，當中以主打迷你單位的新盤租金跌勢較顯著。對「租樓一族」而言，私宅租金回落當然是好事，意味有更多選擇。事實上，若然只有1萬元的租樓預算，除市區舊樓外，現時亦可租住樓齡新、整體官感較為美輪美奐的新入伙盤，同時可享受全新的會所設施。

明報記者 張允亭

港島私宅租金向來堅挺，如果放眼新界區，不難物色到租金入場門檻較低的新盤。今次介紹的新盤城．點，位於屯門市中心，項目今年初入伙。屋苑於今年2月、曾錄得開放式單位月租低見8500元。

不過，隨着租盤陸續消化，城．點同類單位租金亦逐漸回穩。美聯高級營業經理葉桂源表示，城‧點高層B室，實用面積222方呎，屬開放式間隔，現正以9800元放租，每呎叫租約44元。

城‧點迷你戶設落地玻璃窗

單位內籠簇新，附基本裝修，門口位置及廚房設有收納櫃，同時附電磁爐、微波爐、雪櫃及洗衣機等的配套電器等，租客可省卻四處張羅家電的煩惱。雖然室內空間不大，但勝在設有落地玻璃大窗，外望山景及開揚市景，令空間感得以擴闊。

另外，大埔白石角在新樓盤相繼入伙下，亦拖低部分單位租金水平。中原聯席營業董事周永健表示，嘉熙5座低層B室，實用面積249方呎，採開放式間隔，現正以1萬元放租，每呎叫租約40元，同類單位租金早前曾低見8900元、即實用呎租約36元。

單位採開放式廚房設計，有齊基本家電，設有落地玻璃趟門，外望毗鄰樓盤的樓景為主。周表示，這類單位租客以單身一族為主，現時白石角眾多新盤中，暫時只有嘉熙的開放式單位，有月租叫價低至1萬元。

嘉熙開放式單位叫租1萬

新盤的住客會所提供多項休閒設施，為新盤比舊樓更優勝之處；以嘉熙而言，設有戶外游泳池、宴會廳、茶座及水耕園圃等多項設施。

不過值得注意，白石角一帶並無大型商場，食肆選擇不多，但有一間超市可供添置日常用品，如要其他購物就需花10餘分鐘車程前往沙田市中心。

此外，有「龍牀盤」之屯門菁雋尚餘小量開放式單位待租，祥益地產營業董事胡志偉表示，菁雋低層2室，實用面積165方呎，月租叫價7800元，每呎叫租47元。此外，毗鄰粉嶺高爾夫球場的高爾夫．御苑，自去年底入伙；利嘉閣經理劉玉華表示，屋苑7座中層J室開放式單位，實用面積276方呎，叫價9300元放租，每方呎叫租為34元；據悉，同類單位月租成交價介乎約9000元至1萬元，現時約有4個租盤放盤。

[樓市VAR]

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