李君夏碧瑤灣故居4700萬沽

資料顯示，李君夏及其妻子李馬坤光於1993年以851萬元聯名購入上址，李君夏翌年卸任，並在2017年初於單位內跌倒暈倒，搶救後不治。單位由李君夏後人李允謙，以及兩名前高級警官卓振賢、黃志雄擔任遺產執行人出售，物業於26年間帳面升值3849萬元或逾4.5倍。

另土地註冊處資料亦顯示，大埔康樂園第八街雙號屋，上月下旬以4200萬元易手，實用2579方呎，實呎16,285元，買家為信置（0083）前營業及市場部總經理劉貴玉（LAU SALENDA），她於2010年離開信置，並開設市場推廣公司。

前信置售樓部要員4200萬購康樂園

劉氏熱中投資物業，曾在2013年時以個人名義、斥逾900多萬元入市灣仔囍滙，而是次購入康樂園單位料須付630萬元印花稅，即樓價15%。

此外，中原高級分區營業董事柯勇表示 ，將軍澳中心3座高層H室，實用465方呎，兩房間隔，以868萬元成交，實呎18667元，成交價創屋苑今年同類新高。原業主2005年250萬元購入上址，帳面賺618萬元或近2.5倍。