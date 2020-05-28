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大昌逾13億奪鴨脷洲住宅地

【明報專訊】上周收19份標書的鴨脷洲海旁道住宅官地，由大昌集團（0088）擊敗18間發展商或財團，以13.328億元投得地皮，可建樓面8.8萬方呎，每方呎樓面地價15,097元，符合市場預期。是次為「港區國安法」公布後首幅開標官地，有測量師指，中標價較預期理想，反映發展商對市區豪宅後市仍具信心。

呎價1.5萬符市場預期

是次每方呎樓面地價，較2012年3月、中海外（0688）以25.38億元、每方呎樓面地價約1.1萬元投得鴨脷洲地皮（現已發展為南區．左岸）高約37%。另是次地皮每呎樓面地價，則較同區龍光（3380）及合景泰富（1813）2017年2月，以每呎地價2.2萬元投得可望南區全海景的利南道地王低32%。大昌集團對上一次投得住宅官地，要追溯至2012年5月，以16.68億元、每方呎樓面地價逾3.96萬元投得淺水灣道地皮，8年後再度投得官地。大昌執行董事李永修過去入標時曾透露，集團過去主力發展豪宅物業，但有見土地供應不足，故考慮各類地皮。

上述地皮除鄰近南區‧左岸外，毗鄰屋苑即為新地（ 0016 ）、嘉里（ 0683 ）及百利保（ 0617 ）合作發展的南灣，預計物業落成後，料部分單位可享深灣遊艇會景致。地皮面積12,150方呎，住宅可建樓面88,282方呎，商業面積則以出售章程的相關特別條件計算。

萊坊執行董事林浩文表示，地皮呈長條形，估計發展商主打中型單位，而單位將享香港仔南避風塘一帶的海景。他又指中標價較預期佳，反映發展商對豪宅後市仍具信心，估計整個項目總投資額約22億至26億元，落成後每方呎售價由2.8萬元起。

市場料日後呎售2.8萬元起

事實上，大昌集團近年的住宅發展不多，僅得淺水灣108及山頂賓吉道3號，兩項目同屬港島重量級豪宅項目。淺水灣108，即大昌2012年5月投得的淺水灣道地皮，項目由8座洋房組成，實用面積介乎4963至8694方呎，間隔由4房連3套房至5房連5個套房，所有洋房均設私人升降機，天台設有泳池，每戶車房可停泊一至兩架車。發展商去年3月已上載樓書，但事隔已逾1年仍未公布項目銷售安排。過去市場曾有消息指，淺水灣108曾以一籃子形式放售，發展商意向價高達75億元，平均呎價18.5萬元。至於山頂豪宅賓吉道3號，提供6幢洋房，早於2008年已獲批入伙紙，暫售出1幢洋房，尚餘5幢待售。

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