經濟

香港地產

周末8盤 共推近500伙應市

【明報專訊】長沙灣The Campton首輪銷售紅盤高開後，周末再成賣樓黃金檔期，至少8個新盤於周六、周日開展新一輪銷售，合共推出498伙。除新地（0016）天水圍Wetland Seasons Park第2期周六開賣298伙外，永泰（0369）青山公路OMA by the Sea，最新加推88伙、屬開放式至3房戶，最高直減折扣12.5%，整批實呎折實平均1.37萬元，單位折實入場費439萬元起，周日發售；項目本月中開售至今累沽271伙，套現14.3億元。

OMA by the Sea周日再推售88伙

事實上，多個一手餘貨盤，昨日均錄大額成交，如永泰同系屯門青山公路The Carmel，以2050萬元售出26號洋房，實用1155方呎另連花園，實呎1.77萬元，屬項目「入場版」洋房。恒地（0012）旗下已屆現樓多年的元朗唐人新村翠峰，亦透過招標以3838萬元售出8號屋（連雙車位），洋房實用3406方呎另連花園，實呎1.12萬元，買家成交期210日；售出上述8號屋，標誌翠峰開售約10年來，全盤60伙沽清。

柏蔚山逾半億沽4房大宅

市區方面，新世界（0017）旗下北角柏蔚山，新沽出一個高層標準4房戶，為1座28樓C室，實用1362方呎，成交價5084.8萬元，實呎3.73萬元；項目開售至今累售591伙，套現逾148億元。

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