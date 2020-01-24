周末8盤 共推近500伙應市

OMA by the Sea周日再推售88伙

事實上，多個一手餘貨盤，昨日均錄大額成交，如永泰同系屯門青山公路The Carmel，以2050萬元售出26號洋房，實用1155方呎另連花園，實呎1.77萬元，屬項目「入場版」洋房。恒地（0012）旗下已屆現樓多年的元朗唐人新村翠峰，亦透過招標以3838萬元售出8號屋（連雙車位），洋房實用3406方呎另連花園，實呎1.12萬元，買家成交期210日；售出上述8號屋，標誌翠峰開售約10年來，全盤60伙沽清。

柏蔚山逾半億沽4房大宅

市區方面，新世界（0017）旗下北角柏蔚山，新沽出一個高層標準4房戶，為1座28樓C室，實用1362方呎，成交價5084.8萬元，實呎3.73萬元；項目開售至今累售591伙，套現逾148億元。