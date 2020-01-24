經濟

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示威下The Campton首批188伙沽清 5月新盤交投倍升 近一年新高

【明報專訊】立法會昨恢復二讀辯論《國歌法》，社會局勢再度緊張之際，一手樓市似乎未受影響。萬科香港發展的長沙灣新盤The Campton昨日首輪開售188伙，開售約8小時清袋，為繼剛過去周六天水圍Wetland Seasons Park（下稱Wetland）2期首輪200伙近沽清，並自「港區國安法」公布後，第二個首日推售即大開紅盤的全新項目。

明報記者 張允亭

5日累收逾8700個認購登記的The Campton，為減少展銷廳人流，發展商分拆13組報到時間。項目首批籌號報到時間為昨日上午8時30分，而昨日8時許已有約百名準買家及地產代理到達尖沙嘴天文臺道8號的展銷廳外排隊輪候，秩序良好，氣氛熱鬧。隨着準買家依據各組別報到時間到場，展銷廳外人流絡繹不絕，人群聚集更一度惹來防暴警察查問了解。項目昨日去貨速度明快，開售首兩小時，已沽出約90伙，佔總數近五成。截至下午6時，項目全數188伙悉數售出，套現逾14億元。

套現14億 最快今日加推

萬科香港執行董事周銘禧表示，The Campton首日開售銷情熾熱，最快今日加推單位。昨日沽出的單位中，成交價最高單位為8樓A室，實用761方呎，3房間隔，成交價1271.5萬元，實呎16,708元；呎價最高單位為29樓M室，實用287方呎，屬開放式間隔，成交價588.9萬元，實呎20,519元。此外，項目亦錄得5組買家同時購買多於一個單位。據地產代理指，The Campton的買家以80後及90後年輕客佔大多數，並以用家為主導，投資者亦有約兩成；現場所見，買家亦不乏約40歲中產人士。

本月全月料錄2200宗一手成交

據統計，本月至今暫錄得約1690宗一手成交，較上月全月800宗急增逾1倍，已創近一年新高。隨着西半山英皇（0163）新盤半山捌號今日推售68伙及Wetland 2期本周六次輪推售298伙，預料5月全月可錄得約2200宗新盤成交，並創近14個月以來新高。

半山捌號收逾200票 超額2倍

至於英皇西半山摩羅廟街新盤半山捌號，今日首輪開售68伙，銷售活動於灣仔英皇駿景酒店舉行。項目於昨午4時截止認購登記，市場消息指，項目5日累收逾200票，按今日開售68伙計，超額認購兩倍。68伙戶型涵蓋開放式及1房，全數單位將連家具出售，而項目另有2房單位尚未於首輪銷售中推出。

半山捌號今日發售的單位中，入場單位為5樓D室開放式戶，實用181方呎，定價520萬元，扣除最高5%優惠，折實價488.8萬元，折實實呎27,006元。

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