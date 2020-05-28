經濟
湯文亮 敢說反話

投資策略

湯文亮：何鴻燊具遠見 貢獻澳門及賭業

【明報專訊】何鴻燊博士去世，昨日所有報紙都大篇幅報道，內容大同小異，大家對何博士的生平亦瞭如指掌。有老友問澳門人對何博士睇法，這條問題很嚴肅，正是曹操都有知心友，關公亦有對頭人，我雖然是澳門人，但不敢代表澳門人講感受，只能夠代表自己。

老友又問澳門賭權移交，有沒有腥風血雨？當時我年紀還小，只記得有一日回粵華中學小學部上課時，老師叫我們睇下對面的新花園酒店，天台被炸了一個大窿，理由是當時新賭場旗艦設於新花園酒店內。有沒有腥風血雨，當時我還是小孩，真的感覺不到，不如講下何鴻燊對澳門以及賭業貢獻。

大量聘用澳門人做荷官 旺經濟

何鴻燊經營賭場之後，立刻起一個新賭場，由建築師到建材，有不少澳門人受惠，在新賭場完工後，大量聘用澳門人做荷官，人工很低，每日只有2.7元，月薪81元，不過小費很高，兩年收入可以買一層過千呎，大約值萬多元樓宇，由於做荷官要有相當數學根底，所以吸引不少學校老師，舖頭帳房去做荷官，澳門人均入息多了，消費也多了，澳門也活了。

購水翼船來往港澳 吸港客過海　

此外，如果靠澳門賭客，賭場是不能夠生存，但香港人又唔想山長水遠，每程用四五小時來澳門博彩，况且舊時香港亦有不少地下賭場，何鴻燊於是購買水翼船來往港澳，每程只需要1小時15分鐘，水翼船不泊內河沙梨頭碼頭，轉泊新口岸，有水翼船，香港賭客自然多了。

何鴻燊知道，如果沿用以往的骰寶、排九、番攤，不但耗時，而且賭客知道賭場不停抽水，減少他們賭錢興趣，於是賭場引入「21點」，賭客在不知不覺間被抽水，但轉流仍然太慢。賭場於是再引入「百家樂」，美其名是賭客對賭，賭場是落注在弱勢的一方，又唔知點解，最後贏錢的是賭場；不過，大部分賭客都接受這個賭法，到現在仍然是賭場最受歡迎的賭法。

大家唔好以為何鴻燊開賭，一定叫入賭場的人賭得愈大愈好，事實上是相反，他不時叫賭客小注怡情，玩下就好啦。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]

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