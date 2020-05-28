周顯：超人舊居又被欠租

紀曉波是台灣女星吳佩慈的男朋友，後者和他生了兩子兩女共4個孩子，因而有「萬年未婚妻」的稱號。

吳作為女主人，剛從台北飛回香港，很得體並有霸氣的說：「今天下午在檢疫了22個小時放行後帶着孩子們開開心心的回家，回家後一滑手機看到新聞驚了，怎麼又有我……去了解了一下情况，因為防疫緣故，私人公司員工尚未回辦公室辦公，忘存了一張支票，就變成晚付款了十幾天租金，昨天上午一發現，就立刻付了。」

上兩任租客 皆因欠租遷出

上述3間獨立屋是李嘉誠的舊居，面積達2萬方呎，本來租了給十方控股（1831）前主席施建祥，即電影《葉問3》的製片人，月租195萬元。兩年後，施建祥欠租，此樓再租予內地人袁毅強和港人符偉樂，我去過一次，門戶森嚴，果然名不虛傳。

在去年5月，房子又因欠租，被李氏追上法庭了。

我認為，「李嘉誠舊居」這名堂殺氣太大了。再說，一家人住3間獨立屋，面積也未免太大，用不着浪費。最後，只是欠租十幾天，便入稟法院，也是很少發生的事。

[周顯 投資二三事]