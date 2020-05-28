劉思明：熱門股捱沽 撈底須耐性

恒指昨高開130點、見全日高位23,515點後向下，早市跌至23,157點反彈，受制23,340點回試低位，午後低見23,134點，收報23,301點，跌83點或0.36%；國指跌0.29%。大市成交1109億元，低於60天平均近一成。近月跑贏的恒生綜合中型股、小型股指數，昨分別跌1.02%、1.94%，沽壓較大；兩指數日前守住50天線反彈，受制20天線回落，不宜跌穿50天線，否則氣氛將進一步轉差。

中航科工升穿目標 可逐步獲利

大市方面，據《明報》港股數據庫，升跌比率29比71，跌逾3%佔下跌股份兩成；陽燭對陰燭為25比75，大市普遍下跌，沽盤積極且壓力較大。本報數據庫追蹤的30個行業，有兩成上升，傳統行業做好，其中，航空及相關、中資金融升約1%，各有近七成股份上升，表現已經最強；中資金融以內險券商表現為佳。

航空、中資金融大多處20天線之下，昨反彈為主；信達（1359）、中航信（0696）、中航科工（2357）少數處於20天線之上，前兩者於區間內上落；中航科工保持上升趨勢，但正如上周指，預計3.5元有阻力，而昨已升越目標，可逐步獲利。

不過，昨天市場焦點是今年來當炒的行業受壓，教育跌近3%成表現最差行業，軟件服務、醫藥保健、內房及物管等都跌逾2%。以昨天市值超過70億元、成交額超過2000萬元的股份為例，有46隻股份今年來累升超過三成，大幅跑贏恒指的累積跌幅17%；而大漲的股份以生物科技包括B類未有盈利股份、醫療、軟件互聯網、物業管理、教育、食品餐飲服飾日用消費等股份為主。

從熱炒主題或行業中領漲的股份來看，生物科技B類股康希諾（6185）跌穿20天線、險守50天線，拋售壓力最大。醫療微創（0853）急挫守20天線，物管保利物業（6049）重返20天線之下，九毛九（9922）回試20天線，短線有機會在高位整固或轉差，近期低位不宜跌穿。

美團微盟希望教育 低吸首選

至於科網美團（3690）、微盟（2013）、教育股希望教育（1765）仍高企10天線上，強勢依然，雖然未來有機會追跌，但可視為候低吸首選。

[劉思明 數據尋寶]