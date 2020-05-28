張兆聰：經濟重啟 低吸油股

美股出現板塊輪動，強勢科技股遭拋售，Facebook創新高後倒跌，微軟、蘋果、Nvidia等都逆市向下，銀行股則表現強勁。摩根大通行政總裁Jamie Dimon認為該行極具投資價值，股價周二晚抽升7％。Dimon在2016年曾斥資2600萬美元增持摩通股票，當年股價介乎60至70美元，到2018年初已達到110美元以上。他又認為，聯儲局以天量流動性拯救經濟，在流動性氾濫下，已不知應怎樣為資產估值，看好今年美股能持續上升。

地產股短線博反彈首選

彭博報道，因應中央在港實施國安法，美國正考慮不同的制裁方案，包括凍結相當中港官員在美國的資產、限制入境美國等，而取消香港獨立關稅區仍是一個選擇。報道亦引述美國商會代表稱，若取消香港特殊地位，會傷害到美國商界、金融機構在港的利益。若最終僅制裁官員，中方也以此方式來報復，香港政策法仍然生效，則香港經濟短期受到的衝擊會相對有限，港資股有望出現反彈。港資股昨日個別發展，地產股靠穩微升，銀行、房託、收租、零售股下跌。市場明顯更看好住宅市場，始終剛過去的周末新盤銷情不俗，供應不足將於未來數年愈趨嚴重，短線博反彈亦會以地產股為首選。

金蝶候12.3至12.6元小注收集

由疫情低位回升至今，市場主調是科技、新經濟、增長型股份持續上升，每當與價值型、舊經濟股份差距過大，又會出現強勢股回吐，後者炒上，但往往都只得一天，增長股又再起動。昨日強勢股重挫，微創（0853）大跌逾12％，金軟（3888）跌7％，金蝶（0268）和阿里健康（0241）跌5％。由於重啟經濟已開始，強勢股累積升幅也確實較大，筆者看今次未必是一日遊。但價值型股份復蘇力度始終存疑，若增長股回吐估值吸引，依然是較佳的投資對象。從走勢來看，金蝶每次回調都大致守住前高位，一浪高於一浪勢頭至今仍然有效，若調整至12.3至12.6元可小注收集。

油價回暖 但短線升幅不大

至於價值股可看看油股。油價此前同時受到疫情令需求崩潰、供應又因沙俄談崩而急增，在儲存設施飽和下跌至負數。但OPEC+減產已到位，第三季又經濟重啟，報道指美國國內已開始報復性出行，到郊外、沙灘遊玩，汽油需求明顯回升。雖然沒有具體數字，但好不容易才扭轉油價跌勢，供應在未來6至12個月不大可能回升，而油企今年資本開支大減，相信未來2至3年供應也會受限。就算經濟和原油需求只以U型回升，油價還是有望逐漸回暖，就像2016至18年一樣。油股有低吸價值，只是短線升幅就不會太大。

[張兆聰 還看今朝]