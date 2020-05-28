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經濟
2020年5月28日星期四
技術取勝
投資策略
MSCI棄星取港 伙港交所推期貨 23年合作縮規模 稱無政治與收費考慮
A股指數期貨未有着落 仍待中證監批准
李小加：有中概股擬回流 料因市况取捨上市地
大摩料恒指年內再跌2000點
離岸人幣曾見12年低
TVB：星美債要約非真誠 認買星美債是錯誤 將來無意投資非核心業務
李寶安：許濤出任主席 具國際視野
財庫局：1.5%強積金資產投資匯控渣打
阿里健康全年虧損額收窄八成
珠寶製造業廠商會：下月前或五成公司倒閉
石藥擬上科創板 午後急彈 首季業績勝預期 純利升22%
天能動力停牌 沽空機構：存嚴重財務造假
I.T全年轉蝕逾7億 收入減13%
法擬683億拓歐洲電動車樞紐 427億信貸打救雷諾 要求維持法國生產
歐盟6.4萬億方案 加碼挽救疫下經濟
美迪士尼擬7月重開 早段股價揚
張兆聰：經濟重啟 低吸油股
劉宇亮：SaaS概念大熱 首選微盟
李曉佳：國安法下 清官能審國家機密嗎？
趙海珠：英歐貿談再啟航 英鎊歐元走勢各異
技術取勝：華電福新或挑戰1.6元
劉思明：熱門股捱沽 撈底須耐性
周顯：超人舊居又被欠租
湯文亮：何鴻燊具遠見 貢獻澳門及賭業
示威下The Campton首批188伙沽清 5月新盤交投倍升 近一年新高
周末8盤 共推近500伙應市
《神魔之塔》創辦人8000萬購御龍山天池屋
大昌逾13億奪鴨脷洲住宅地
李君夏碧瑤灣故居4700萬沽
寶雅山電單車位60萬沽 創全港紀錄
私宅租金回落 不用1萬住新盤
移民專家余偉龍：港人移居潮 利台灣樓市
保加利亞首都索菲亞 樓價年升一成
技術取勝：華電福新或挑戰1.6元
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【明報專訊】微創宜收復23.5元（圖）
金沙暫受制旗形（圖）
明報記者 劉思明
[技術取勝]
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