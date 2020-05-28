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趙海珠 匯市前瞻

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趙海珠：英歐貿談再啟航 英鎊歐元走勢各異

【明報專訊】美國有更多生物科技及健康護理公司正研發對抗新型冠狀病毒疫苗，市場情緒轉趨樂觀，美匯指數一度跌穿99水平至本月初以來最低，一眾主要外幣顯著回升。歐盟周三舉行特別大會討論復蘇基金細節，並再次納入共同債議題。

歐元走勢還看共同債

德國總理默克爾及法國總統馬克龍上周以歐盟名義成立5000億歐元復蘇基金，向受疫情影響的成員國提供資金援助；消息刺激歐元兌美元一度重上1.10水平。相關細節將於本周的特別大會商討，而早前提出的共同債議題亦會一併討論，市場預料若能達成發行共同債的話，將會令歐盟國家之間的財政聯繫更緊密。

技術上，歐元兌美元的初步阻力位於1.1025，若能突破的話，匯價或有機會向上挑戰1.1306水平；若匯價跌破1.0725支持位，則會將升勢扭轉向下。

英鎊短線阻力1.24

另外，英國與歐盟將於下周展開新一輪貿易談判，有報道指歐盟準備在漁業爭議上讓步，英鎊兌美元一度重上1.23水平。歐盟希望漁民脫歐後仍可以繼續進入英國海域捕魚，但英國不同意，歐盟外交代表希望下周能尋求共識，並準備放寬部分要求。

事實上，英國必須在6月底之前決定是否要求延遲進一步的貿易協議談判，否則無協議脫歐幾乎肯定會損害雙方經濟。英國近日公布的數據顯示經濟未完全復蘇，英倫銀行亦多次提及推行負利率的可能性；英鎊短線走勢不太樂觀。技術上，若英鎊兌美元未能升穿1.2425至1.2450，匯價有機會再次回落至1.22，甚至1.20水平。

渣打銀行財富管理高級投資顧問

[趙海珠 匯市前瞻]

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