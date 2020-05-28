李曉佳：國安法下 清官能審國家機密嗎？

事緣以在北京開設「經典夜場」天上人間聞名的內地富豪覃輝，旗下星美因為債務爆煲，被多名債主包括TVB（0511）、匯豐及海通到高院申請清盤，欠債還錢，還不了債就被清盤。不過重點還是主審法官夏利士（Jonathan Harris）在判詞最後一段的文字。

夏利士說，近期似乎出現不少財困的中資上市公司，以為可以在不涉及上市公司層面下自行重組旗下內地業務及債務，他認為這種做法非常不現實，等於是單純將在香港上市作為方便融資的工具（a tool of financial convenience），而對香港法院擁有的監管權力毫無認知；他更憂慮在新冠肺炎疫情打擊經濟下，這種情况會日益普遍。

中資這種「監管一國，融資兩制」的做法橫行中環已久，夏官一語戳破未知是否有感而發；隨着國安法殺到，這種說法卻可能有危險，眾所周知爆煲非中資民企專利，有國企亦開始岌岌可危，假設被申請清盤的是一家國企，到底國家安全重要，抑或債主收錢重要？參考內地分析員都不可以唱淡A股上市公司，一隅之地的香港，若法官要批評國企，不知還有沒有討論空間？

高精密涉「國家機密」 被證監停牌8年

筆者並非小題大做，事實上，香港資本市場過去有兩宗著名個案牽涉「國家機密」：第一宗是2009年上市的民企中國高精密（0591），2011年底因核數師畢馬威指公司未能提供資料辭任而停牌，至翌年8月一度成功獲福建省政府確認業務涉「國家機密」為由復牌，但不足一個月再遭香港證監會停牌，至今已停牌近8年。這家公司未知有什麼後台，即使港交所（0388）已實施快速除牌機制，仍然獲網開一面，可以保住上市地位。

另一宗是上市不成的標準水務，公司2009年遞交上市申請，但作為上市核數師的安永其後卻突然辭任，並同樣以資料涉國家機密為由拒絕向證監會交出資料，事件最終打上香港法院，勒令要求安永交出標準水務的會計文件。

回到文初的問題，以上種種與國家安全法何干？筆者又再用多一個例子答你，2017年底，一家曾在美國上市的中資公司被清盤，核數師寧願被控藐視法庭亦拒絕向清盤人交出審計底稿，點解？他們解釋，在沒有中國政府部門授權下交出文件，一旦涉及國家機密與敏感資料，將會觸犯中國《國安法》。根據已公布的《港區國安法》文本，第三款寫明「香港特別行政區行政機關、立法機關、司法機關應當依據有關法律規定有效防範、制止和懲治危害國家安全的行為。」

「港區國安法」要立法了，法官們、證監會、小股民，自求多福吧。

[李曉佳 財經澡堂]