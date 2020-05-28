經濟
李曉佳 財經澡堂

投資策略

李曉佳：國安法下 清官能審國家機密嗎？

【明報專訊】近日全國人大擬就「港區國安法」立法，港股大跌之餘，亦有金融界人士擔心，其實大家是在怕什麼？筆者唔直接答你，嘗試先用例子答你。月初被勒令清盤的「大台債仔」星美（0198），法官昨日頒下判詞，炮轟不少在香港上市的中資公司在債務爆煲時，對香港法院擁有的監管權力毫無認知。

事緣以在北京開設「經典夜場」天上人間聞名的內地富豪覃輝，旗下星美因為債務爆煲，被多名債主包括TVB（0511）、匯豐及海通到高院申請清盤，欠債還錢，還不了債就被清盤。不過重點還是主審法官夏利士（Jonathan Harris）在判詞最後一段的文字。

夏利士說，近期似乎出現不少財困的中資上市公司，以為可以在不涉及上市公司層面下自行重組旗下內地業務及債務，他認為這種做法非常不現實，等於是單純將在香港上市作為方便融資的工具（a tool of financial convenience），而對香港法院擁有的監管權力毫無認知；他更憂慮在新冠肺炎疫情打擊經濟下，這種情况會日益普遍。

中資這種「監管一國，融資兩制」的做法橫行中環已久，夏官一語戳破未知是否有感而發；隨着國安法殺到，這種說法卻可能有危險，眾所周知爆煲非中資民企專利，有國企亦開始岌岌可危，假設被申請清盤的是一家國企，到底國家安全重要，抑或債主收錢重要？參考內地分析員都不可以唱淡A股上市公司，一隅之地的香港，若法官要批評國企，不知還有沒有討論空間？

高精密涉「國家機密」 被證監停牌8年

筆者並非小題大做，事實上，香港資本市場過去有兩宗著名個案牽涉「國家機密」：第一宗是2009年上市的民企中國高精密（0591），2011年底因核數師畢馬威指公司未能提供資料辭任而停牌，至翌年8月一度成功獲福建省政府確認業務涉「國家機密」為由復牌，但不足一個月再遭香港證監會停牌，至今已停牌近8年。這家公司未知有什麼後台，即使港交所（0388）已實施快速除牌機制，仍然獲網開一面，可以保住上市地位。

另一宗是上市不成的標準水務，公司2009年遞交上市申請，但作為上市核數師的安永其後卻突然辭任，並同樣以資料涉國家機密為由拒絕向證監會交出資料，事件最終打上香港法院，勒令要求安永交出標準水務的會計文件。

回到文初的問題，以上種種與國家安全法何干？筆者又再用多一個例子答你，2017年底，一家曾在美國上市的中資公司被清盤，核數師寧願被控藐視法庭亦拒絕向清盤人交出審計底稿，點解？他們解釋，在沒有中國政府部門授權下交出文件，一旦涉及國家機密與敏感資料，將會觸犯中國《國安法》。根據已公布的《港區國安法》文本，第三款寫明「香港特別行政區行政機關、立法機關、司法機關應當依據有關法律規定有效防範、制止和懲治危害國家安全的行為。」

「港區國安法」要立法了，法官們、證監會、小股民，自求多福吧。

[李曉佳 財經澡堂]

上 / 下一篇新聞

MSCI棄星取港 伙港交所推期貨 23年合作縮規模 稱無政治與收費考慮
MSCI棄星取港 伙港交所推期貨 23年合作縮規模 稱無政治與收費考慮
A股指數期貨未有着落 仍待中證監批准
A股指數期貨未有着落 仍待中證監批准
李小加：有中概股擬回流 料因市况取捨上市地
李小加：有中概股擬回流 料因市况取捨上市地
大摩料恒指年內再跌2000點
大摩料恒指年內再跌2000點
離岸人幣曾見12年低
離岸人幣曾見12年低
TVB：星美債要約非真誠 認買星美債是錯誤 將來無意投資非核心業務
TVB：星美債要約非真誠 認買星美債是錯誤 將來無意投資非核心業務
李寶安：許濤出任主席 具國際視野
李寶安：許濤出任主席 具國際視野
財庫局：1.5%強積金資產投資匯控渣打
財庫局：1.5%強積金資產投資匯控渣打
阿里健康全年虧損額收窄八成
阿里健康全年虧損額收窄八成
珠寶製造業廠商會：下月前或五成公司倒閉
珠寶製造業廠商會：下月前或五成公司倒閉
石藥擬上科創板 午後急彈 首季業績勝預期 純利升22%
石藥擬上科創板 午後急彈 首季業績勝預期 純利升22%
天能動力停牌 沽空機構：存嚴重財務造假
天能動力停牌 沽空機構：存嚴重財務造假
I.T全年轉蝕逾7億 收入減13%
I.T全年轉蝕逾7億 收入減13%
法擬683億拓歐洲電動車樞紐 427億信貸打救雷諾 要求維持法國生產
法擬683億拓歐洲電動車樞紐 427億信貸打救雷諾 要求維持法國生產
歐盟6.4萬億方案 加碼挽救疫下經濟
歐盟6.4萬億方案 加碼挽救疫下經濟
美迪士尼擬7月重開 早段股價揚
美迪士尼擬7月重開 早段股價揚
張兆聰：經濟重啟 低吸油股
張兆聰：經濟重啟 低吸油股
劉宇亮：SaaS概念大熱 首選微盟
劉宇亮：SaaS概念大熱 首選微盟
趙海珠：英歐貿談再啟航 英鎊歐元走勢各異
趙海珠：英歐貿談再啟航 英鎊歐元走勢各異
技術取勝：華電福新或挑戰1.6元
技術取勝：華電福新或挑戰1.6元
劉思明：熱門股捱沽 撈底須耐性
劉思明：熱門股捱沽 撈底須耐性
周顯：超人舊居又被欠租
周顯：超人舊居又被欠租
湯文亮：何鴻燊具遠見 貢獻澳門及賭業
湯文亮：何鴻燊具遠見 貢獻澳門及賭業
示威下The Campton首批188伙沽清 5月新盤交投倍升 近一年新高
示威下The Campton首批188伙沽清 5月新盤交投倍升 近一年新高
周末8盤 共推近500伙應市
周末8盤 共推近500伙應市
《神魔之塔》創辦人8000萬購御龍山天池屋
《神魔之塔》創辦人8000萬購御龍山天池屋
大昌逾13億奪鴨脷洲住宅地
大昌逾13億奪鴨脷洲住宅地
李君夏碧瑤灣故居4700萬沽
李君夏碧瑤灣故居4700萬沽
寶雅山電單車位60萬沽 創全港紀錄
寶雅山電單車位60萬沽 創全港紀錄
私宅租金回落 不用1萬住新盤
私宅租金回落 不用1萬住新盤
移民專家余偉龍：港人移居潮 利台灣樓市
移民專家余偉龍：港人移居潮 利台灣樓市
保加利亞首都索菲亞 樓價年升一成
保加利亞首都索菲亞 樓價年升一成