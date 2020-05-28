劉宇亮：SaaS概念大熱 首選微盟

SaaS是指「軟體即服務」（Software as a Service），是向用家提供應用程式的雲端服務。用家可透過網際網路，連接至並使用雲端式應用程式，可直接從瀏覽器執行大多數的SaaS應用程式，而毋須下載或安裝任何軟件，簡單例子有我們經常用到的email、行事曆和Office等。

提供雲端商業及營銷解決方案

這些程式通常都是利用網頁瀏覽器進行， 所有的基礎結構、中介軟體、應用程式軟件及程式資料皆位於服務提供者的資料中心。好處是省卻企業於各軟件投放的資源和時間，資料儲存在雲端中，用家可從任何連接互聯網的電腦或行動裝置存取資訊，服務提供者亦會確保資料的安全性，資料也不會遺失或泄漏。

微盟（2013）正是提供領先的雲端商業及營銷解決方案，是SaaS產品供應領先的公司，業務與騰訊（0700）高度關連，故有「小騰訊」之稱。因騰訊推出朋友圈廣告、小程序等營銷業務是表現較好的亮點，另外如抖音、知乎等其他平台繼續亦急速增長。

業務與騰訊高度關連 有「小騰訊」之稱

截至2019年12月31日止年度，微盟總收入達到14.37億元人民幣，較2018年的8.65億元人民幣增長66.1%，證明行業正在起飛，中線建議6.5元入市，上望8元。

獨立股評人

[劉宇亮 股宇有云]