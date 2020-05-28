美迪士尼擬7月重開 早段股價揚

另外，《華爾街日報》引述知情人士稱，亞馬遜正就收購無人駕駛汽車初創公司Zoox進行談判，以加快在自動化領域的發展。準備在今年開發出完全無人駕駛車的Zoox，在2018年的一輪融資估值為32億美元（約250億港元），迄今該公司已融資10億美元。

亞馬遜洽購無人駕駛車Zoox

消息指，亞馬遜的收購意向價，是不超過32億美元的估值。消息人士稱，目前也有其他公司表達收購意向。

Zoox成立於2014年，致力開發電動機器人出租車所需的硬件和軟件。亞馬遜擁有專門研究無人駕駛汽車技術的團隊，以提升物流自動化。亞馬遜在該領域進行過多項投資，包括去年參與自動技術公司Aurora Innovation的融資。

彭博消息稱，短視頻軟件抖音的母公司字節跳動，去年收入按年增長逾1倍至逾170億美元（約1326億港元），利潤逾30億美元（約234億港元），業務增長強勁。相比下，YouTube去年廣告銷售額為151億美元。

（綜合報道）

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