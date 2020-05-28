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歐盟6.4萬億方案 加碼挽救疫下經濟

【明報專訊】歐盟與日本正加碼刺激措施，應對疫情對經濟的影響。歐盟委員會昨公布，在原定的2021至27年價值1.1萬億歐元（約9.4萬億港元）的預算以外，額外加入總值約7500億歐元（約6.4萬億港元）的刺激措施，以提振受疫情影響的經濟。彭博引述官員消息指，當中5000億歐元（約4.3萬億港元）將以饋贈形式分配給成員國，另提供2500億歐元的貸款。上述資金將透過在金融市場融資，疫情重災區意大利可望獲得818億歐元（約6964億港元）援助，西班牙獲773億歐元（約6581億港元），而法國的援助額也達390億歐元（約3320億港元）。

傳俄國縮減產幅度 油價跌5％

消息傳出後，歐盟國家債價上漲。意大利10年期國債孳息率跌至1.47厘，為近兩個月低位。歐洲股市普遍向上，美股三大指數早段個別發展。中美關係緊張，加上彭博報道俄羅斯有意支持在7月緩和減產幅度，國際油價由接近3個月高位下滑，油價在午夜前跌近5%。

歐盟的新措施將用於投資和改革，部分則用於改善醫療。上述計劃仍須獲27個歐盟成員國批准，而奧地利、丹麥、荷蘭和瑞典對饋贈相當抗拒，主張僅提供貸款。財政分擔一直是歐盟內的棘手問題。歐洲央行迄今承諾購買超過1萬億歐元（約8.5萬億港元）債務，以穩定市場。歐洲央行行長拉加德昨表示，歐元區今年GDP可能萎縮8%至12%，最新預測較早前預估的5%至12%收縮幅度更大。拉加德稱，歐央行預測的「溫和」衰退情境已過時，實際衰退情况可能介乎「中等」至「嚴重」。

日本訂8.5萬億新刺激計劃

此外，路透獲得文件顯示，日本將編製一份規模1.1萬億美元（約8.5萬億港元）新刺激計劃，是日本政府上月推出的1.1萬億美元刺激方案以外的新措施，至此日本政府的抗疫支出總規模達234萬億日圓（約16.9萬億港元），相當於日本GDP四成。

（綜合報道）

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