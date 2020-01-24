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法擬683億拓歐洲電動車樞紐 427億信貸打救雷諾 要求維持法國生產

【明報專訊】鑑於疫情令汽車需求大減，法國總統馬克龍公布，計劃斥資80億歐元（約683億港元）支撐法國汽車業，將法國打造成歐洲電動車的最大生產中心。法國政府另將提供約50億歐元（約427億港元）政府支持信貸，用於挽救擱置與日產合併的法國雷諾汽車（Renault），貸款條件包括雷諾維持在法國生產。上述合共130億歐元（約1109億港元）的撥款，尚未計算法國政府近期向車廠提供的薪酬補貼及貸款。

面臨改組的雷諾，也將與法國標緻（Peugeot）母公司標緻雪鐵龍集團（PSA）和法國能源巨頭道達爾（Total）合作，在法國進行電動和混合動力車的電池生產業務。PSA表示，相關電池生產線將會從中國遷回法國，目標是2022年起在法國生產目前在亞洲採購的零件。

PSA：電池生產從中國遷回法國

馬克龍表示，政府將設立一個價值10億歐元（約85億港元）的基金，專注於汽車行業轉型、規模較小企業之間的整合及投資研發。雷諾及PSA也計劃對該基金提供1億歐元。馬克龍稱，雷諾和PSA已表示，將增加在法國的電動汽車和混合動力汽車產量。到明年，PSA在法國的電動或混合動力車產量將增加13萬輛。雷諾承諾，到2024年該公司在法國生產的電動車數量將增加3倍。此外，雷諾還承諾將在法國北部生產電動引擎，並將加入道達爾和PSA合資在法國生產電動車電池。

PSA透露，將與道達爾共同投資約20億歐元（約170億港元），將電動車電池生產線從中國遷回法國，爭取2022年起投產。

提高購電動車退稅金額

為刺激法國消費者對電動車及混合動力車需求，馬克龍還公布退稅和補貼政策。自6月起，法國報廢舊車的車主，如要購買節能的車型，可獲5000歐元（約4.27萬港元）補貼。政府還將把購買電動車退稅金額，由6000歐元提高至7000歐元（約6萬港元）。馬克龍稱，民眾需在未來數周購買更多汽車。

即使在疫情爆發前，歐洲汽車業已因需求疲軟及電動車研發成本高昂而陷入苦戰。在防疫封鎖措施下，歐洲新車銷量大跌，很多汽車製造商在燒銀紙吊命。

法國救助行動，可能刺激其他國家仿效，預計德國也將公布協助汽車業的措施。根據IHS Markit數據，法國是去年歐洲最大的電動及混合動力車生產國，產量接近24萬輛，但德國將在今年底超越其產量。

雷諾擬4年削5000職位

馬克龍的挽救措施，部分響應了歐盟的邁向潔淨能源計劃，但主要目的仍是提振法國工業。馬克龍稱，法國須確保目前在本土生產的汽車型號，不會轉移其他國家生產，讓法國成為歐洲最大的電動和混合動力車生產國，目標是到了2025年，每年生產超過100萬輛電動及混合動力車。

雷諾擬在本周公布價值20億歐元（約170億港元）的削減成本計劃。《費加羅報》稱，雷諾可能會在4年內削減5000職位。與此同時，PSA將在明年首季完成與快意佳士拿的合併。該合併協議於去年底達成，惟疫情改變了汽車市場，令分析師質疑該交易是否具意義。汽車業在法國僱用約40萬人，為法國工業貢獻16％收入。

（綜合報道）

[國際金融]

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