天能動力停牌 沽空機構：存嚴重財務造假

天能：稍後上載澄清通告

CloudyThunder在報告中表示，天能動力嚴重計少分銷商返利，從中誇大利潤。該機構引用分銷商調研數據指，截至去年12月底，天能少計對分銷商的預提返利約6億至7億元（人民幣．下同），因此一旦其業務收入開始下跌，其返利體系可能會面臨崩潰。

該機構同時指控，天能動力誇大產品單價及銷量，估計其2018年的收入及利潤誇大約2億至3億元。另外，CloudyThunder曾與雅迪（1585）高層的會面，從中了解到天能或誇大去年對雅迪電池銷量約50%，

停牌前股價挫7%

報告中提到，自2017年起，天能通過包括虛增資本開支在內的方式消耗「虛假現金」，又認為天能去年底帳上現金和現金等價物餘額至少有18億元以上屬虛構。該機構認為，天能在過去3年間並未產生任何真正的自由現金流，在可預見的將來也亦不會有能力產生自由現金流，更認為天能給香港股東的分紅是通過增加借貸實現，截至去年年底，天能帳上有44億元的短期借款和應付票據需要在未來1年內償還，而種種迹象表明，公司流動性緊張且槓桿率高，或於不久的將來無法償還債務。