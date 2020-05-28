經濟

石藥擬上科創板 午後急彈 首季業績勝預期 純利升22%

【明報專訊】藍籌藥股石藥集團（1093）昨午公布首季業績，期內收入61.25億元（人民幣‧下同），按年升11.51%；純利11.59億元，按年增長21.8%，兩者均勝市場預期。此外，集團發公告透露，計劃在上交所科創板上市，刺激其股價拗腰反彈，收報16.94元，升6.68%。

明報記者 李哲毅

石藥昨日低開，午前最多跌1.89%，中午公布首季業績及有意到科創板掛牌的消息，午後隨即「落鑊」，曾一度爆升約9.7%至17.42元，收市升逾6%。

擬科創板發人幣股份或CDR

石藥發公告稱，董事會批准或進行人民幣股份或中國存託憑證（CDR）發行，並在上交所科創板上市的初步建議，發行需取決並受限於市况、股東大會的批准及必要的監管批准，所得資金初步計劃圍繞本公司的主營業務使用。

事實上，宣布回A往往會令公司股價上升，本月初中芯國際（0981）宣布擬在科創板上市，其股價至今累升逾一成。

銳升證券聯合創辦人及首席執行官鄧聲興表示，科創板掛牌公司的市盈率較高，石藥作為藥股龍頭，如果在內地上市成功，有助推動公司估值。

分析：CDR融資規模最多達百億

安捷證券預計，石藥發行CDR融資規模最多可達100億元，有助滿足公司直接融資需求，進一步充實產品管線，以及為潛在收購事項提供資金支持。

業績方面，石藥首季的成藥收入按年升18.3%至50.22億元，維生素C收入按年減少18.6%至4.27億元；抗生素收入按年減少40.1%至2.08億元；其他收入增加24.3%至4.69億元。毛利按年升17.9%至45.29億元，經營溢利按年升0.6%至11.63億元。

石藥指出，新型肺炎疫情拖累首季銷售收入及核心利潤增長，並指出全國各地採取封閉式管理，醫院門診量及住院率均受到影響，市場活動及藥品配送亦受到阻礙，以致成藥產品的銷售受到不同程度的影響。期內集團加強生產阿比多爾等臨牀急需產品，同時通過加強線上學術會議及講堂的推廣形式，以減輕疫情對銷售的影響。

石藥預計，未來3年將上市新產品約50餘個，其中預計市場空間超過10億元的重磅品種將不少於15個，可以支撐集團未來高質量增長。

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