經濟

珠寶製造業廠商會：下月前或五成公司倒閉

【明報專訊】今年各國陸續爆發新冠肺炎疫情，展覽會多次改期，香港珠寶製造業主要透過展會接單，生意大受打擊。香港珠寶製造業廠商會主席杜源寧指出，現時行業約有2000家公司，資金周轉有困難但政策不到位。由於工廠位於中國內地，香港的員工不多，「保就業」計劃幫補不大，百分百擔保計劃只計及企業半年薪金及租金總和，冀加入應收帳及存倉價值作參考，否則5至6月將是臨界點，料有三成至五成公司倒閉。

他指出，業界主要由展覽會接收各地訂單或出售現貨，早已為展會做好準備，包括製作樣辦及入貨，但因應疫情各個珠寶展均延期或取消，形成資金鏈斷裂，現時的危機可謂百年難得一遇。他續稱，現時零生意的公司比比皆是，假設政府以應收帳比例為百分百擔保貸款額，如公司獲400萬元貸款，亦可多營運一年半載。

資金周轉困難 「保就業」計劃幫補不大

香港各個金飾品牌自去年中起生意同樣受挫，杜源寧表示，已有1年多未曾接獲香港品牌的訂單，亦聽聞其廠房已不斷縮減至三成人手。他又稱，內地珠寶製造業由中美貿易戰開始已「屍橫遍野」，相信在一年半之間已有五成公司倒閉。另由Informa Markets舉辦的6月香港珠寶首飾展覽會月初宣布延期至11月，變相與該會主辦JMA香港國際珠寶節「撞期」。杜源寧表示一般公司會退款處理，但Informa Markets將參展商已付的展費延至11月，但期間參展商或縮減人手，亦需資金周轉，多次去信要求公司退回展費但不果，當中涉及約千萬元。香港珠寶製造業廠商會總經理張士昆表示過去6月主要以B2B為主，11月展會主要吸引聖誕節檔期零售買家，沒有B2B買家令參展商無所適從。

相關字詞﹕香港珠寶首飾展覽會 JMA香港國際珠寶節 杜源寧 香港珠寶製造業廠商會 珠寶製造業 新冠肺炎 中美貿易戰

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