阿里健康全年虧損額收窄八成

集團解釋，受惠於年內醫藥自營及醫藥電商平台業務的快速成長，收入和毛利均有所增長，同時預料由於新冠肺炎疫情在客觀上培養消費者線上問醫購藥的心智，隨新政策出台，將加快行業發展。阿里健康昨收報18.08元，跌5.24%。

期內，集團所運營的天貓醫藥電商平台產生的商品交易總額（GMV）超過835億元，平台上年度活躍消費者已超過1.9億，較半年前增加3000萬。

另外，集團透露於今年2月，與阿里巴巴（9988）的全資附屬公司「Ali JK Nutritional Products Holding Limited」達成有關醫藥產品及特殊醫療用途配方食品等類目的收購協議，並於今年4月完成交易，料未來將直接受惠於收購帶來的業績增厚效應，以及醫藥產業核心類目的一體化運營。

指疫情對消費醫療業務收入衝擊大

不過，集團指出，疫情對消費醫療業務收入衝擊較大，因為相關業務具有很強的本地化業務特徵，需要消費者到線下才能完成服務，或造成其下半財年GMV增速放緩，但整體對集團的業績影響有限。