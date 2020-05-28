財庫局：1.5%強積金資產投資匯控渣打

許正宇指出，個別強積金基金的價格或受個別事件影響，例如公司暫停派發股息，引致短期基金價格波動，然而強積金是長線投資，認為強積金計劃成員應聚焦於基金的長遠表現。

259個強積金基金持匯控渣打股票

至於外匯基金，他表示，外匯基金投資的資產類別多元化，個別企業的派息政策不會對該基金的投資回報造成明顯影響；盈富方面，截至上周五，投資匯控的金額佔盈富基金組合的7.89%。

對於當局會否審視該兩家銀行在香港的角色，例如採取措施吸引該兩家銀行遷冊回港，他回應稱，金管局一直採用「風險為本」方法監管在港經營的銀行，包括匯控及渣打在香港註冊成立的附屬銀行，並透過評估銀行的安全性和穩健性、風險管理系統和內部監控，促進本港金融體系的穩定與健全；另外，發鈔銀行須符合一系列包括美元儲備、鈔票儲存、分配及保安等方面的嚴格要求，金管局沒有計劃作出改變。