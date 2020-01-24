TVB：星美債要約非真誠 認買星美債是錯誤 將來無意投資非核心業務

明報記者 陳偉燊

李寶安指出，在數個月前曾接獲要約提出收購星美債券，但公司認為要約非認真及真誠，並欠缺很多細節，從中收回的價值近零而不再跟進。隨後高院接納將星美清盤，看從中能收回多少價值。他承認投資星美債是選擇錯誤，將來公司無意投資非核心業務，所餘債券只有8億至9億元，會交託投資銀行管理。

所餘債券8億至9億 會交託投行管理

另外，高院昨日就星美清盤案上載判詞，法官夏利士指出，星美資不抵債，就算其執行董事尚杰在去年11月提交第三份誓章指出，星美旗下336家影院中有201間營運中，並透過附屬公司去重組債券及業務，最新財務資料仍欠奉。同時，曾意圖取代成為新的清盤呈請人海通，待4月底才達成妥協方案，予他感覺星美的債務重組斬件式處理。

夏利士表示，星美一案予他印象是公司只顧重組內地債務及業務，錯誤以為可以尋求本港法院押後。但他指出，內地企業在港上市，純作為控股公司及借上市地位取得所需資本，卻在處理債務重組時，無視讓上市公司及擁有監督權的香港公司法庭正當地介入。

夏利士認為在接下來一兩年內，預期在經濟向下及疫情影響，類似星美的個案，要小心制定涵蓋中港兩地公司的全面重組方案，否則下場像星美一樣。

在TVB股東會內，昨日在省覽財務報表、董事會報告及獨立核數師報告的動議，罕見有逾47.63%投反對票；另在重選退任的黎瑞剛做獨董的動議，亦有24.93%股東投反對票。

擬伙客戶打入大灣區電商市場

此外，李寶安表示，隨着TVB過去幾年發展廣告業務以外生意，本地廣告收入降至佔整體收入52%，廣告受壓未致影響業務發展。近期收視提升，他認為，將令客戶增加信心購買節目、劇集，甚至開拍合拍劇。公司計劃聯同客戶打入大灣區電商市場，今年估計在港銷售量可比去年增加3倍。5月9日晚11時該台舉行感謝祭錄得促銷金額達1000萬元，TVB初步計劃每個月舉行一次感謝祭。