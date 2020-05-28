經濟

離岸人幣曾見12年低

【明報專訊】離岸人民幣昨晚曾低見7.1965，平了去年9月初中美貿易戰未緩和前的12年低位，但在觸及該水平後便回升。截至昨晚10時45分報7.1896，跌450點子（1元等於1萬點子），在岸人民幣報7.1677，跌328點子，即市最多跌逾400點子，低見7.1777。

中美因「港區國安法」問題關係緊張，白宮首席經濟顧問庫德洛表示，美國總統特朗普對中美貿易協議已經不如以往看重，言論令市場避險情緒升溫，加上臨近美股開市前，美匯指數再升近99水平，進一步拖低人民幣。

專家：經濟利率有優勢 阻人幣跌破7.2

人民銀行昨日公布人民幣中間價為7.1092，按日上升201點子，路透引述市場人士指，中間價較市場預期為強，顯示人行不希望人民幣貶值過急。

不過受中美貿易關係影響，加上在港上市的內地企業即將需要港元派息，交易員料短期內在岸人民幣會測試7.172附近水平。華僑永亨銀行經濟師李若凡認為，雖然中美緊張局勢利淡人民幣，惟中國在經濟和利率方面的優勢，或有助防止人民幣跌破7.2。

人民銀行昨日再進行逆回購，金額為1200億元人民幣，期限為7天，中標利率保持2.2厘不變。人行解釋是為對冲政府債券發行等因素的影響，維護銀行體系流動性合理充裕。

相關字詞﹕港區國安法 中美關係 人民銀行 人民幣 貿易戰 中國 美國

上 / 下一篇新聞

MSCI棄星取港 伙港交所推期貨 23年合作縮規模 稱無政治與收費考慮
MSCI棄星取港 伙港交所推期貨 23年合作縮規模 稱無政治與收費考慮
A股指數期貨未有着落 仍待中證監批准
A股指數期貨未有着落 仍待中證監批准
李小加：有中概股擬回流 料因市况取捨上市地
李小加：有中概股擬回流 料因市况取捨上市地
大摩料恒指年內再跌2000點
大摩料恒指年內再跌2000點
TVB：星美債要約非真誠 認買星美債是錯誤 將來無意投資非核心業務
TVB：星美債要約非真誠 認買星美債是錯誤 將來無意投資非核心業務
李寶安：許濤出任主席 具國際視野
李寶安：許濤出任主席 具國際視野
財庫局：1.5%強積金資產投資匯控渣打
財庫局：1.5%強積金資產投資匯控渣打
阿里健康全年虧損額收窄八成
阿里健康全年虧損額收窄八成
珠寶製造業廠商會：下月前或五成公司倒閉
珠寶製造業廠商會：下月前或五成公司倒閉
石藥擬上科創板 午後急彈 首季業績勝預期 純利升22%
石藥擬上科創板 午後急彈 首季業績勝預期 純利升22%
天能動力停牌 沽空機構：存嚴重財務造假
天能動力停牌 沽空機構：存嚴重財務造假
I.T全年轉蝕逾7億 收入減13%
I.T全年轉蝕逾7億 收入減13%
法擬683億拓歐洲電動車樞紐 427億信貸打救雷諾 要求維持法國生產
法擬683億拓歐洲電動車樞紐 427億信貸打救雷諾 要求維持法國生產
歐盟6.4萬億方案 加碼挽救疫下經濟
歐盟6.4萬億方案 加碼挽救疫下經濟
美迪士尼擬7月重開 早段股價揚
美迪士尼擬7月重開 早段股價揚
張兆聰：經濟重啟 低吸油股
張兆聰：經濟重啟 低吸油股
劉宇亮：SaaS概念大熱 首選微盟
劉宇亮：SaaS概念大熱 首選微盟
李曉佳：國安法下 清官能審國家機密嗎？
李曉佳：國安法下 清官能審國家機密嗎？
趙海珠：英歐貿談再啟航 英鎊歐元走勢各異
趙海珠：英歐貿談再啟航 英鎊歐元走勢各異
技術取勝：華電福新或挑戰1.6元
技術取勝：華電福新或挑戰1.6元
劉思明：熱門股捱沽 撈底須耐性
劉思明：熱門股捱沽 撈底須耐性
周顯：超人舊居又被欠租
周顯：超人舊居又被欠租
湯文亮：何鴻燊具遠見 貢獻澳門及賭業
湯文亮：何鴻燊具遠見 貢獻澳門及賭業
示威下The Campton首批188伙沽清 5月新盤交投倍升 近一年新高
示威下The Campton首批188伙沽清 5月新盤交投倍升 近一年新高
周末8盤 共推近500伙應市
周末8盤 共推近500伙應市
《神魔之塔》創辦人8000萬購御龍山天池屋
《神魔之塔》創辦人8000萬購御龍山天池屋
大昌逾13億奪鴨脷洲住宅地
大昌逾13億奪鴨脷洲住宅地
李君夏碧瑤灣故居4700萬沽
李君夏碧瑤灣故居4700萬沽
寶雅山電單車位60萬沽 創全港紀錄
寶雅山電單車位60萬沽 創全港紀錄
私宅租金回落 不用1萬住新盤
私宅租金回落 不用1萬住新盤
移民專家余偉龍：港人移居潮 利台灣樓市
移民專家余偉龍：港人移居潮 利台灣樓市
保加利亞首都索菲亞 樓價年升一成
保加利亞首都索菲亞 樓價年升一成