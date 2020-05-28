離岸人幣曾見12年低

中美因「港區國安法」問題關係緊張，白宮首席經濟顧問庫德洛表示，美國總統特朗普對中美貿易協議已經不如以往看重，言論令市場避險情緒升溫，加上臨近美股開市前，美匯指數再升近99水平，進一步拖低人民幣。

專家：經濟利率有優勢 阻人幣跌破7.2

人民銀行昨日公布人民幣中間價為7.1092，按日上升201點子，路透引述市場人士指，中間價較市場預期為強，顯示人行不希望人民幣貶值過急。

不過受中美貿易關係影響，加上在港上市的內地企業即將需要港元派息，交易員料短期內在岸人民幣會測試7.172附近水平。華僑永亨銀行經濟師李若凡認為，雖然中美緊張局勢利淡人民幣，惟中國在經濟和利率方面的優勢，或有助防止人民幣跌破7.2。

人民銀行昨日再進行逆回購，金額為1200億元人民幣，期限為7天，中標利率保持2.2厘不變。人行解釋是為對冲政府債券發行等因素的影響，維護銀行體系流動性合理充裕。