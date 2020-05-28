大摩料恒指年內再跌2000點

昨晚夜期續跌，截至11時45分，報23,005點，低水296點。

今年第3次削恒指目標價

大摩的報告亦指出，12個月港匯遠期跌至今年內的低位，計算港元波動的指標亦升至去年6月以來的高位，反映市場擔心未來在港元匯率和資金外流存有不確定性。

是次為大摩今年內第三度調低年底恒指目標價預測，上兩次調低後，恒指皆很快跌至其目標價。該行在2月17日因新冠病毒引起宏觀經濟不確定，將恒指目標價由27,500點下修至26,820點，至2月24日跌至該水平。其後在3月20日，大摩再將恒指目標價降至23,500點，恒指在3月25日從美股震盪後的低位回升至該水平。

大摩同時維持對國指和MSCI中國成分股的盈利增長預期，因為其香港市場佔其收入有限。該行亦看好A股市場，指中國經濟在新冠病毒後正穩定地復元，亦有外資流入支持，繼續給予「超配」評級。

指中國經濟穩定復元 看好A股

美國總統特朗普周二晚表示，將於周末為中國在港訂立國安法採取「十分強力」的行動，恒指昨日早市最多上升130點後倒跌，全日下跌83點或0.36%，報23,301點，主板成交1108億元；國指下跌0.29%，收報9567點。北水淨流入較昨日大幅縮減至5.59億元。

本港昨日再現示威衝突，商業資產為主的房託股和地產股下挫，冠君（2778）跌4.26%至逾3年低，置富（0778）跌3.08%，領展（0823）跌2.73%。早前市場熱炒的物管股下挫，雅生活（3319）跌6.25%，佳兆業美好（2168）跌5.81%。

耀才：大市反彈乏力 恐下試22500

早前市傳長和（0001）因美國壓力，競投以色列濾水廠項目失敗，長和昨再跌1.29%，長江基建（1038）跌3.26%，為跌幅最大藍籌。耀才證券研究部總監植耀輝認為，大市反彈乏力，早前當炒的物管和醫療股有資金獲利離場，若氣氛繼續轉差，恒指有可能再下試22,500點。