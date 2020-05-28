經濟

李小加：有中概股擬回流 料因市况取捨上市地

【明報專訊】中美關係惡化，美國更擬收緊中資股於當地上市限制，此舉或掀起新一波中資股回流香港。港交所（0388）行政總裁李小加對此表示，確實看到有潛在的美國上市中資股打算回流香港，無論這些公司是基於什麼原因，相信他們都是按市場情况選擇。

李小加指出，企業會考慮不同因素選擇上市地區，但不希望企業的抉擇會被政治因素左右，但當無可避免遇到政治挑戰時，就要找辦法解決。他又指，無論這些公司經歷過什麼、考量了什麼，只要決定來港上市，又符合港交所上市要求，港交所都會歡迎。

另一方面，有報道指，美國上市的科網股網易將搶閘京東，於下星期赴港第二上市，而且集資額較早前市傳的10億美元（約78億港元）至20億美元（約156億港元）進一步增加，最新介乎20億美元至30億美元（約234億港元）。消息指， 網易將在下周二至周五（6月2日至5日）公開招股。對於來港上市傳聞，網易不予置評。

傳網易下周來港招股

另外，電商京東亦會在下月來港作第二上市，初步敲定6月8日至11日公開招股，集資額有傳同為30億美元。市場消息又指出，網易及京東會在今日進行上市聆訊，有傳網易更會透過全電子形式招股，並於11日掛牌，而京東則暫定於6月18日掛牌。若按照上述時間表，投資者認購網易的資金將可及時回籠，再認購京東。

相關字詞﹕京東 網易 第二上市 中資股

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