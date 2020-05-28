A股指數期貨未有着落 仍待中證監批准

MSCI主席兼行政總裁Henry Fernandez透露，今次合作推出的37隻期貨及期權合約，追蹤A股比例很小，不足5%，意味對冲A股作用有限。事實上，上周五（22日）證監會雖准許市場推出A股反向ETF，但只允許用掉期而非期貨。中證監或未對於在境外市場推出A股期貨開綠燈。

李小加派定心丸：很快有結果

李小加昨日則稱，仍在與內地監管機構商討A股期貨事宜，雖然過去數個月發生像疫情這些更需緊急處理的事情，他相信推出A股指數期貨不會有任何問題，會很快有結果。

去年3月，港交所宣布，在獲得中證監批准後，會推出MSCI中國A股指數的期貨產品，市場反應期待，因A股當年爭取「入摩」，其中一個條件就是要有例如期貨之類的對冲工具，讓投資者有充足渠道管理風險。但目前境外唯一可對冲A股的就只有新加坡富時A50指數期貨，因此港交所能否順利推出A股指數期貨產品，對於國際投資者能否安心投資A股尤為重要。