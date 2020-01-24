MSCI棄星取港 伙港交所推期貨 23年合作縮規模 稱無政治與收費考慮

明報記者 陳子凌

按協議，港交所獲MSCI授權未來10年在香港推出相關期貨及期權產品，推出時間有待監管機構批准及視乎市况而定。37隻指數期貨全屬亞洲市場，包括MSCI中國自由指數、MSCI新興市場指數、MSCI日本、MSCI台灣等指數。昨日新交所宣布自明年2月起，僅在MSCI新加坡指數期貨及期權方面保留合作，其股價大跌11.6%；港交所則逆市升0.15%，收報272.8元。

李小加：對香港投信心票

李小加表示，這次合作將擴充港交所的衍生品種類，有助香港成為亞洲衍生產品中心和風險管理中心。雖然他強調雙方已磋商數月，一有結果立即宣布，並無政治考慮，市場不要過度解讀；但李小加又在網誌提到，香港現正處於特殊時期，今次MSCI產品落戶香港，是對香港作為國際金融中心投下信心票。

MSCI主席兼行政總裁Henry Fernandez否認棄星取港有政治考慮，亦與牌照費高低無關。他表示，由於不少客戶均在香港，而香港有龐大投資者群及資金池，對MSCI客戶分配資產、管理風險及進入內地市場具一定吸引力。

摩通報告指出，相關MSCI產品佔新交所衍生品交易量的16%，MSCI「轉軚」將令港交所收入更多元化，加上中資股在港第二上市並進入MSCI中國指數及恒指，勢刺激衍生產品交易大幅增加，港交所就算為此付出高昂牌照費，收入和利潤仍有上升空間。

摩通：港交所盈利料增5%至15%

摩通又認為，港交所能更好地利用輪證以及其他結構產品去幫助MSCI產品更商業化及貨幣化，從而吸引零售客戶，此舉對於港交所未來兩三年的每股盈利將帶來5%至15%的增長。

自李小加在2009年上任以來，多次積極擴充期貨業務，港交所衍生產品合約日均成交已較其上任之初增加兩倍（見圖）。

新交所一向以衍生品業務為主要收入來源，單單其富時中國A50指數期貨，日均交易額已達40億美元，今年A50期貨的收市後日均成交額更增至10億美元，反映亞洲以外的投資者對A股期貨需求大。

而李小加亦想搶佔A股期貨市場，他去年已明言將推出MSCI中國A股指數期貨合約。