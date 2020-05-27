零售協會促政府不准業主追租 為期不少於9個月

明報記者 蕭嘉聰

協會表示，自去年6月社會事件至近期的新冠肺炎疫情，零售業持續受打擊近一年，經營環境愈來愈艱辛，政府多次推出紓困措施只解燃眉之急，企業仍岌岌可危。根據零售協會4月的調查顯示，如營運條件未得到改善，預料至今年底將有1.5萬間零售店舖結業，零售業正面臨生死存亡的關鍵時刻。

指若沒改善 料年底1.5萬零售店舖結業

協會續指出，疫情初期，地產商及個別業主均以不同程度及形式支援業界，但絕大部分的減租方式、幅度及持續時間，遠遠不能紓緩企業的虧損程度，亦不足以支持店舖繼續營運。至近日業主的回應態度較以前更趨冷淡和強硬，令業界更擔憂前景。

稱近日業主態度更冷淡 冀政府介入

協會強調，香港是全球「租金數一數二最貴的地方」，許多行業收入大幅萎縮，但仍要支付極昂貴的租金，促請政府參考其他國家如英國、澳洲及新加坡，都特別因應疫情修改法例，暫時限制商舖業主的行動，以幫助企業渡過難關。

協會冀政府可限制全港商舖業主，不能因商戶無法繳付租金，採取任何法律手段或收回店舖，為期不少於9個月，令商戶有繼續營運和喘息空間。

協會又表示，雖然香港經濟一向由市場主導，但目前經濟疲弱，投資、消費及出口急速下滑，是有紀錄以來最差；加上全球抗疫未見曙光，即使全球疫情有所紓緩，預計香港經濟仍需不少於半年時間才逐步走出谷底。因此，如果高昂的租金問題未能適時解決，即使獲政府推出的防疫抗疫基金及相關計劃的補助，亦難避免大型倒閉及裁員潮。協會呼籲，政府應刻不容緩地採取暫時性租金繳交措施，達到「撐企業、保就業」的目標。

翻查資料，新地（0016）曾於5月中公布延續2至3月的紓困措施，按個別行業和商戶的實際營運情况，減免4月的基本租金三至五成；港鐵（0066）5月亦因應不同租戶的個別情况，訂定具體的租金援助方案。