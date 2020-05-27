定息投資部首席投資總監曾倩雯：高評級企債助抵禦風險

曾倩雯表示，基金管理策略由下而上，不過也會留意外圍經濟，在年初開始，基金組合中相關債券評級已加入高一等評級，並增加一些投資級別的新發行債券，該類債券流動性亦相對較高。她指出在市况不明朗下，投資者都會偏向「現金為王」，故基金持債也偏向高流通性，以應付市况的波動。

看好內房公用企業債 消費類要避開

基金看好中國房地產債券，認為疫情沒有改變內地房地產市場，房企會受惠內地房地產市場復蘇。主因是內房基本因素穩健，在疫情爆發後其全國銷售量由年初至4月僅跌了14%，現金充裕及儲地量適當減少，加上中央也支持該行業發展，預料對行業有利。另外，基金亦看好公用企業債，該類企債防守力較強，具有抗疫能力。曾倩雯認為，零售及消費行業債券則要避開，因為該行業面對疫情帶來經濟挑戰較為嚴峻。

另外，也會選擇美元新興市場債；投資者通常接觸的新興市場債券主要有兩種。第一種是「硬貨幣」計價的債券，基本上按成熟市場國家的貨幣計價，其中最常用的貨幣是美元。若以美元為本的投資者買入以美元計價的新興市場債券，便不用面對匯率波動引發的貨幣風險。第二種新興市場債券則是按本地貨幣計價的債券。投資者按本地貨幣（如印尼盾）買入債券。除了相關債券的價格變動外，印尼盾兌美元的升跌也會影響投資表現。由於市况仍然波動，故較看好新興市場的美元債。

她亦指出，今年2月時已將印尼盾的債券全數沽售，也不會在短期改變有關策略。同時，也看淡商品相關債券，主要認為受疫情影響，市場需求未能短期內恢復。反而，之前沽壓較重的油公司債券則會考慮沽售評級轉至中性，她認為油價已反映了早前的負面因素。當然也會繼續留意油組減產情况及全球經濟會否迅速復蘇等。基金組合亦增加了投資級別長年期債，違約風險較低而且早前調整較深，而高息債投資期則不變。

以美元計價 免除匯率波動風險

鑑於聯儲局傾向維持低利率，她預期美國國債孳息率會繼續處於低水平。隨着新冠疫情緩和，市場於4月份回穩。很多亞洲國家大舉推出財政及貨幣刺激措施，亦有助穩定市場氣氛。部分國家的新冠疫情有見頂迹象，政府因而放寬封城限制並重啓經濟。環球央行繼續採取寬鬆政策及刺激經濟措施，令經濟及金融市場保持穩定。緊隨其後的是信貸質素較佳的印尼和印度債券，它們在3月時雙雙出現超賣。中國工業債券的表現繼續落後大市，乃受個別風險因素及較大沽壓所致。

儘管市場開始回穩，但疫情對經濟的影響仍有待觀察，投資氣氛仍然較為薄弱。預期亞洲政府及央行會推出更多措施，支持經濟及金融市場。部分國家的疫情出現緩和，並逐步放寬封城限制，將有助支持經濟復蘇。各地政府的寬鬆政策及財政措施料有利充裕的流動性流入市場。至於中美之間的博弈可能是債券市場復蘇的最大變數。而亞洲債券違約率在疫情前預期為2%，在疫情後升至4%，但仍屬偏低水平。

龍彩霞 明報記者

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