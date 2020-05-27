旺角通菜街千呎舖 呎價逾3萬易手

土地註冊處資料顯示，上述舖位原業主2007年2月以2320萬元購入，持貨13年，帳面獲利2080萬元，物業升值近90%。

另外，據土地註冊處資料顯示，油麻地咸美頓街14至20號地舖，面積約500方呎，原業主早前以2080萬元放售，終在本月中連租約，以1980萬元易手，減價100萬元或約5%，呎價3.96萬元。

據悉，商舖目前由餐廳租用，月租4.9萬元，租期至今年7月，即新買家可享租金回報率近3厘。

原業主2010年11月以2200萬元購入上述商舖及毗鄰舖位，持貨9年轉手套現，現仍持有毗鄰砵蘭街88號地舖。

恩平中心呎售2.2萬 9年賺七成

商廈方面，代理消息指，銅鑼灣恩平中心中高層，全層面積2713方呎，成交價6000萬元，呎價22116元，屬市價水平。

據了解，原業主2011年4月以3500萬元購入，持貨逾9年，帳面獲利2500萬元或71%。

施他佛道屋地2.2億放售

此外，市區豪宅供應罕有，高力國際資本市場部副董事馬勁聰表示，九龍塘施他佛道13號獨立屋，佔地5166方呎，現有實用面積約3804方呎，為一幢2層高獨立屋連前後花園，並附設有蓋半地庫車房，最多可停泊6輛汽車。

物業最新於市場放售，意向價約2.2億元，若以現有樓面計，折合實呎約57834元。