上月二手洋房買賣35宗 10個月高位

整體方面，4月整體洋房（包括一手及二手）買賣合約登記錄得41宗、涉總值14.6億元，較3月錄得37宗及13.75億元，按月分別升10.8%及6.2%，整體洋房交投連續4個月在40宗水平徘徊，反映洋房市道持續平穩。

一手「屋仔」成交量跌價升

不過，4月一手洋房買賣合約登記錄6宗、涉總值8.67億元，較3月錄12宗、涉總值7.62億元，分別下跌50%及上升13.8%，一手洋房登記宗數是自去年10月錄得2宗後，為6個月新低，顯示一手洋房供應匱乏，以致一手登記連續三個月維持低水平。

另4月一手登記金額最高的洋房，是長實（1113）南區淺水灣道90號1號洋房，成交價錄4.69億元；第二位是新地（0016）馬鞍山雲海別墅Violet Avenue 1號洋房，錄1.27億元；第三位是麗展（0488）將軍澳藍塘傲2號洋房，錄7725萬元。