上月二手洋房買賣35宗 10個月高位

【明報專訊】新冠疫情緩和，樓市氣氛好轉，刺激資金流入豪宅市場。據中原研究部統計，4月份二手洋房買賣合約登記共錄35宗、涉總值5.94億元（具體反映3月成交市况），較3月錄得25宗、涉6.13億元，分別上升40%及下跌3.1%，其中買賣合約登記宗數為去年6月錄36宗之後，創10個月新高。中原研究部高級聯席董事黃良昇指出，這反映3月本港樓市氣氛好轉，帶動二手洋房交投轉活。
整體方面，4月整體洋房（包括一手及二手）買賣合約登記錄得41宗、涉總值14.6億元，較3月錄得37宗及13.75億元，按月分別升10.8%及6.2%，整體洋房交投連續4個月在40宗水平徘徊，反映洋房市道持續平穩。
一手「屋仔」成交量跌價升
不過，4月一手洋房買賣合約登記錄6宗、涉總值8.67億元，較3月錄12宗、涉總值7.62億元，分別下跌50%及上升13.8%，一手洋房登記宗數是自去年10月錄得2宗後，為6個月新低，顯示一手洋房供應匱乏，以致一手登記連續三個月維持低水平。
另4月一手登記金額最高的洋房，是長實（1113）南區淺水灣道90號1號洋房，成交價錄4.69億元；第二位是新地（0016）馬鞍山雲海別墅Violet Avenue 1號洋房，錄1.27億元；第三位是麗展（0488）將軍澳藍塘傲2號洋房，錄7725萬元。