何文田山畔一房業主損手66萬

市場消息指出，何文田山畔2座低層G室，實用381方呎，屬1房間隔、設開放式廚房，原業主最初叫價950萬元，近日累減200萬元或21%後，以750萬元易手，實呎19685元，呎價為屋苑二手成交新低；按原業主2015年以779萬元購入價計，持貨約5年，帳蝕29萬元或4%，而連同入市稅項及雜費計，料實蝕約66萬元或約8%離場。

另中原分行高級區域營業經理胡耀祖指出，馬鞍山新港城N座中層2室，實用337方呎2房間隔，原業主以略低市價660萬元放盤，同日旋即獲上車客接洽，經議價後以590萬元成交，減幅為70萬元或11%，實呎17507元，成交價略低市價約3%；原業主2003年以約110萬元購入，持貨至今17年，轉手帳面獲利480萬元，物業升值約4.4倍。

不過，整體二手市場交投仍活躍。十大屋苑之一的東涌映灣園，5月暫錄31宗成交，整個東涌區本月累計已錄約110宗成交，已追貼上月全月。

中原資深分區營業經理陳偉業表示，映灣園8座中層C室易手，屬實用548方呎2房間隔、望山景，原業主4月開價680萬元，議價後減12萬元或約2%、以668萬元售出、實呎12190元。原業主2017年5月以613.8萬元買入，3年額印稅SSD期已過，帳面獲利54.2萬元或約9%，扣除各項雜費支出後料微利離場。

維港頌3房呎租49元 高上月8%

租賃市場方面，美聯首席高級營業經理王俊安表示，北角維港頌3座高層A室，實用1,070方呎，屬3房套連工人套間隔，外望維港景，以5.2萬元租出，實用呎租約49元；按單位業主2017年購入價2794.7萬元計，享租金回報率2.2厘。資料顯示，屋苑同類單位3座高層A室，曾於上月以4.8萬元租出，即現時新租金成交價高8%。