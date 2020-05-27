四太梁安琪旗下尚嘉 兩豪宅涉百伙

事實上，梁一直活躍於商界，近年更透過旗下尚嘉控股晉身成發展商，該公司發展的兩個新界豪宅，涉單位總數近百伙。

由何家二房「打骰」的信德（0242），近年較少在香港投地及開售大型新盤之際，尚嘉反為較積極進軍地產市場，該公司首次競投住宅官地，追溯至2015年8月，當時一擊即中以5.68億元投得元朗牛潭尾項目，樓面呎價1.21萬元，較當時市場估值高約三成。

牛潭尾項目主打洋房

尚嘉執行董事兼行政總裁吳士元曾表示，牛潭尾項目興建約16幢洋房，平均實用約3000方呎、個別最大達6000方呎，料稍後以現樓形式推出。

屯門青霞里攻分層大戶

到2016年8月，尚嘉再斥資14億元投得屯門青霞里地皮，樓面呎價約6800元，因出價比當時市場預期高七成，而成市場熱話；吳士元當時回應指不屬高價搶地，計劃興建約80伙、實用約2000至6000方呎的分層大單位。

頭炮灣仔壹嘉累售八成

至於尚嘉頭炮住宅則是已屆現樓、提供單位總數100伙的灣仔單幢項目壹嘉，2017年7月開售至今累沽約80伙，佔項目單位總數八成，個別極高層實用518方呎2房戶，成交呎價高逾4.05萬元。吳士元曾表示，尚嘉3個住宅項目總投資額約為53億元。