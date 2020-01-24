皇第呎售7.8萬 再創今年一手分層新高 11新盤今起共推近650伙搶攻市場

明報記者 林尚民

皇第本月18日以每伙逾2.19億元，售出實用同為2848方呎的17樓、18樓A室、實呎同樣高見7.7萬元，做價、呎價皆創物業新高。事隔8日，皇第最新再透過招標，售出實用同為2848方呎的16樓A室，售價逾2.22億元，比上周售出的同類單位再推高約285萬元或1.3%，折合實呎7.8萬元，除售價及呎價均創項目新高外，相關呎價亦再創今年一手分層新高紀錄。

成交價2.2億 8日賣貴1.3%

不過，今次售出之成交價，連同兩個車位，比早前售出之18樓A室多一個車位。皇第今年1月正式發售以來累售5伙、套現逾10億元。事實上，一手新盤特色戶仍具承接力，恒地（0012）馬鞍山迎海．駿岸（迎海4期），最新售出6座地下、1樓A室複式戶，連兩個車位以4167萬元成交；單位實用2600方呎另連花園，實呎1.6萬元。

恒地食髓知味，加推同系迎海一期實用2633方呎連1042方呎花園的1座地下、1樓複式A室，於下周一（6月1日）招標。

迎海．駿岸特色戶呎售1.6萬

另一方面，雖然5月只餘倒數數天，但市場仍有多個樓盤發售，如累收超過8000票的萬科香港長沙灣The Campton，今早起發售首批188伙。另英皇（0163）西半山半山捌號，則於明日首輪開售68伙，據悉項目暫收約200票。此外，上周6首輪發售200伙、即日接近沽清的新地（0016）天水圍Wetland Seasons Park第2期，昨日再加推155伙，維持最高18%直減折扣，折實價412.7萬至1695萬元，整批折實平均12,783元。

Wetland 2期周六次輪賣298伙

新地代理總經理胡致遠指，是次加推單位包括42伙特色戶，故價錢有所調整，另部分未推售單位則提價約3%至4%。新地已上載銷售安排，周六次輪推售298伙，明日截收登記。至於永義（1218）九龍塘延文禮士道雋睿，發展商更新價單，部分單位定價調升逾3%，但直減折扣則由原先8%、增加至11%，即只輕微加價，周六起以先到先得形式發售15伙，另有18伙招標出售。

另據本報統計，5月主要新盤撻訂宗數累錄約31宗，最新一宗來自佳明（1271）青衣明翹匯，為1座33樓E室2房戶，原於本月中以736.8萬元售出，買家撻訂料遭沒收5%訂金涉近37萬元。