湯文亮：移居台灣 人有自由錢冇

當大家戥人高興之際，有人問那名熟客點解要返香港，是否要坐14日「疫監」，那名熟客話因為有一些急事必須要回香港處理，已經坐完14日疫監，但要處理的事仍未做妥，簡單一句，就是五行欠水。

原來那名熟客移民台灣的時候，將香港所有資金亦遷移到台灣，當時他認為這樣比較安全，但現在香港有需要用錢，但他沒有現金在香港，如果要將台灣的資金調回香港是很麻煩的，所以到茶餐廳問下大家有沒有需要在台灣用錢，他可以在那邊畀台幣這邊收回港幣，老闆話千祈唔好，這樣做香港沒有問題，但台灣方面可能涉及黑市兌匯，少則充公匯款，大則有牢獄之災，唔好以身試法。

台灣本土錢與世界錢有別

其實，很多人不知道，移民台灣就算人有自由，錢也沒有自由，老實說，台灣政府一定要這樣做，否則外資一定將台灣房產物價炒起，以大多數台灣人現時的收入，想唔暴動都唔得。

老闆問我，點解唔多見台灣人去外國旅遊，最多是環島遊，這是本土錢與世界錢的分別，一個台灣大學畢業生每月大約可以搵24,000台幣，約6000多元港幣，雖然大家覺得人工很低，但台灣本土物價亦很低，台灣人用的是本土錢，日常生活不成問題，但如果要出外旅遊，用的是世界錢，如果嚟香港，物價貴一倍都唔止，還未計航空交通費。所以，移民去台灣的人一定要有「一入侯門深似海」的準備，很難有機會出國旅遊，不過，得閒可以去下宜蘭食海鮮，九份十份放天燈，生活都唔錯，不過移民去了台灣的人最緊要有一個想法，就是唔好想返轉頭，否則就會眼淚流。

紀惠集團行政總裁

[湯文亮 敢說反話]