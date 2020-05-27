周顯：藏起資金 東山復出

其實，好多人欠錢，當經歷完好多年後，又或者是一場災禍，就算沒破產，都當無件事，再也不還錢了。記得當年我欠向華勝錢，過了兩年後，我手頭鬆動，還錢給他，他奇怪地說﹕「托我水龍的人很多，還錢的人，你卻是第一個。」

他對我很好，好笑的是，他常常問我有什麼可以幫忙的地方，但我真的從來沒有同他做過生意，當年炒他的股票，贏了幾百萬，是在認識他之前的事。

有借有還者 多能夠翻身

借錢還錢的人，最有名的是當年的愛國華僑陳嘉庚。他的父親欠錢破產，後來，陳嘉庚賺到了錢，居然幫死去了的父親還清了欠債，這令他的聲名大噪，很多人因而支持他做生意……就算這是故意作出的宣傳，也證明了他有宣傳頭腦。

這就是我哥哥常常說的：「那些欠債後，積極面對的人，多數都能重新彈起，但那些欠債後，逃亡賴債的人，多數難以翻身。」

當然，更有頭腦的人，是在欠債快要爆破之時，偷偷藏起一些本錢，以作東山復出。有位大老闆在1970年代時，被匯豐銀行追債，曾經破產，最後翻身，把欠債還清了。其秘訣就是﹕藏起了部分資金，他的朋友對我說，那時，他的靚車深夜才敢開出來，還戴靚表，溝女明星，不知幾風光，banker不知道就得了！

[周顯 投資二三事]