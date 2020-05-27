劉思明：業績破見光死魔咒 美團波動勢加劇

ATM——阿里巴巴（9988）、騰訊（0700）、美團（3690）先後公布業績，美團未有見光死，更破頂而上，走勢凌厲，惟追貨要有大幅波動的心理準備。

恒指昨高開246點後向上，早市在23,300至23,400點上落，午後走高，最多升529點至23,481點，收報23,384點，升432點或1.88%；國指升1.37%。恒生綜合中型股、小型股指數分別升1.09%、1.21%，焦點落在大型股。大市成交1075億元，低於60天平均一成。日前指恒指短線反彈料於23,500點有阻力，現已逼近阻力，要慎防掉頭向下營造第二隻腳。

恒指慎防掉頭向下造第2隻腳

大市方面，據《明報》港股數據庫，升跌比率84比16，升逾3%佔上升股份逾兩成；陽燭對陰燭為63比37，大市升勢全面，買盤動力強，惟不少股份受壓，有近四成呈陰燭低於開市價收市。本報數據庫追蹤的30個行業，有超過九成上升，而整體有三成的升幅約2%以上，跑贏恒指，其中，綜合企業升近4%表現最強，其次紡織及服飾、博彩及消閒升近3%。

信德帶動綜合企業股份做好

綜合企業主要受到信德（0242）急升逾兩成帶動，濠賭股反彈支撐博彩及消閒表現。值得留意，近日捱沽的本地概念股反彈，地產及相關、房託昨全線以陽燭高於開市價收市，股份平均收市較開市高出2%，本地金融亦有超過八成股份呈陽燭。不過，港交所（0388）先升後回以陰燭收市。

美團倘回調 或回試115元

美團（3690）業績後高開高走高收，收市大漲一成，走勢凌厲。早前騰訊、阿里巴巴公布業績，同樣理想，股價卻見光死；騰訊業績後股價高開升上447元掉頭，至今仍處於旗形整固形態；阿里則受制於212元高位，險守50天線。目前資金追逐美團，不可估頂，但3月中以來累升近倍，一旦掉頭，或要回試115元關鍵支持，追貨要考慮可承受風險程度。

昨天除了部分教育股、海底撈（6862）、世房（0813）或體育用品股等買盤較為積極外，強勢港交所、中芯（0981）、維他奶（0345）、威高股份（1066）等呈調整，加上不少生物科技B類股、物管逆市下跌，炒股不炒市氣氛未恢復，不宜太進取。

[劉思明 數據尋寶]