張兆聰：置富高息已反映利淡 候低吸

美銀美林基金經理調查顯示，受訪者普遍看淡經濟和股市前景，現金水平仍高達5.7％。結果全球股市非旦拒絕回落，更加反覆上升，手持大量現金的基金經理，理論上就會被迫入市增持。該調查一般在每月上旬末段進行，當時標普500指數約處於29,00點水平，現在已上試3000點，似乎被迫入市的推斷成立，市况進入融漲格局，歐美日股市都強勢，就算是疫情極之嚴重的巴西股市也反彈。

相對於拉美，香港情况似乎更差，有投資者更利用期權賭聯匯脫鈎，傳媒也大肆報道。但其實此舉就好像買些極價外輪證，根本就不預期會出現，早預了注碼全輸，若竟然出現則當作中六合彩。2019年8月社會運動不斷升級，當時同樣出現以期權賭脫鈎，當時報道更指以不同年期期權的隱含波動率計算，市場預期港匯將於3個月內觸及7.9的機率，已升至37%，6個月則為58.2%，而12個月內機率更高達75.2%，結果是什麼也沒有發生。

再見投資者用期權賭聯匯脫鈎

市場對港資股異常悲觀，港資股風險溢價等同一些前沿國家（較新興市場更次一級，如柬埔寨、孟加拉）。市場或許是對的，但這一刻感覺還是過度悲觀。此外，全國人大明天將表決港區國安法，北水有很大誘因在表決前後令港資股反彈，昨日港股很大動力也是來自友邦（1299）、本地地產股等。當落後、重磅的價值型板塊大漲，指數表現也特別強勁。

科技股仍偏強 美團股價大漲逾10%

科技股仍偏強，美團（3690）首季收入、客戶等數據均勝預期，酒店業務回升速度頗快，大行大幅上調目標價，多介乎135元至150元，美團股價大漲10.4%，市值突破8000億元。但美團過去1個月持續強勢，績前已由100元抽升至125元，昨日逼近140元水平已到達券商目標價，相當於2021年市銷率的6倍。升勢急勁，獲利盤出現時，回落速度亦快，現階段宜吸勿搶。要留意的是，互聯網醫療、雲計算等高位出現少許阻力，有可能由持續上升轉為區間波動。另外，醫療設備股普遍衝高回落，僅微創（0853）仍然較強，是需要留意變化。

究竟通過國安法後美國會否制裁香港、香港政策法是否仍然有效，很快就有答案。若失去獨立關稅區，對香港經濟打擊會很大，估計會影響到高達5200億港元的出口。進出口企業、運輸、相關的專業服務都會受到衝擊。屆時樓價、租金都可能會大不同，隨時會有雙位數字跌幅，但這也在估值上反映。房託、收租股股息率基本上處於10年高位，已預計了收入、盈利、股息分派明顯將下跌。是否充足反映？筆者不知，但以置富產業旗下商場全都是剛需，股息率達7.5厘，市場應該假設租金會出現持續跌浪，3年內或下跌20％至30％，這應該是一個類似「建華七年」級數的深度衰退情境。在美國有決定前，不宜輕舉妄動，但假如最終出現壞消息出現而拒絕下跌，會是小注低吸、試試抄底的機會。

[張兆聰 還看今朝]