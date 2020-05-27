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經濟
2020年5月27日星期三
技術取勝
投資策略
金管局：國安法不影響港金融基礎 致函財富管理界 稱資金自由流動聯匯不變
港匯回穩 1個月HIBOR回落至0.96
恒指反彈432點 北水淨流入42億
地產孖沙齊撐國安法 中資行傳要求員工簽名
大行齊唱好 美團急彈一成
內地傳出手阻國泰合併品牌 民航局視合併為「擴張業務」 國泰：不回應
人行5招支持中小企 易綱稱LPR改革有效
數碼通推5G計劃 月費398元起
《金融時報》：匯控疫情後裁員規模更大
彭博：長和失落以色列水廠項目
騰訊：未來5年5000億投資新基建
翠華中標機場食肆經營權
零售協會促政府不准業主追租 為期不少於9個月
金山軟件虧轉盈 首季賺625萬
長者內地提款 銀聯豁免手續費3月
卓悅高層大執位 葉俊亨卸任主席
漢莎獲德政府764億打救 持股20% 可阻外國投資者收購
蘋果傳1482億研Apple Car
新加坡三度下調今年GDP預測
張兆聰：置富高息已反映利淡 候低吸
技術取勝：建滔集團挑戰20元關
劉思明：業績破見光死魔咒 美團波動勢加劇
周顯：藏起資金 東山復出
湯文亮：移居台灣 人有自由錢冇
皇第呎售7.8萬 再創今年一手分層新高 11新盤今起共推近650伙搶攻市場
四太梁安琪旗下尚嘉 兩豪宅涉百伙
何文田山畔一房業主損手66萬
上月二手洋房買賣35宗 10個月高位
旺角通菜街千呎舖 呎價逾3萬易手
定息投資部首席投資總監曾倩雯：高評級企債助抵禦風險
技術取勝：建滔集團挑戰20元關
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【明報專訊】新東方在線27.5元支持關鍵（圖）
周大福需先突破6元（圖）
明報記者 劉思明
[技術取勝]
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