新加坡三度下調今年GDP預測

為配合分階段重啟經濟，新加坡政府再推總值330億坡元（約1803億港元）的紓困及援助措施。這是新加坡政府今年出台的第4個抗疫預算案，連同之前3個預算案，總撥款額累計接近1000億坡元（約5464億港元），相當於該國GDP的20％。

料收縮介乎4%至7%

2020財年的整體財政赤字，將進一步擴大至743億坡元（約4060億港元），相當於GDP的15.4％。

新加坡貿工部指出，全球經濟充滿不確定性，美國及歐元區等可能出現第二波疫情，進一步打亂經濟活動。如果感染人數上升而再度實施封鎖令，經濟可能更加低迷。

此外，日本央行行長黑田東彥昨在國會就貨幣政策發表年中證辭時，維持對經濟低迷的展望。他說，儘管政府取消了東京和其餘4個地區的緊急狀態，日本的經濟和通脹暫時仍將保持疲軟，即使疫情受控，企業能否恢復至疫情爆發前的水平仍引起很多擔憂。

他表示，央行將與政府合作，積極採取措施，緩解企業的壓力。不過他承認，日本央行將難以直接承擔金融企業因疫情引起的壞帳損失，無論是為金融企業提供補貼或免除債務，也是央行難以做到的。

（綜合報道）

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