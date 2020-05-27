蘋果傳1482億研Apple Car

2015年起大量招聘技術人才

外界一直有傳言，蘋果開發的Apple Car計劃，最終可能是生產實體汽車，儘管目前未知其採取什麼形式進行。休伯蒂稱，蘋果一直認為汽車市場龐大，自己可提供更好的解決方案，類似於其對醫療健康及金融科技的看法。2015年以來，蘋果大量招聘汽車技術人才，例如佳士拿前高層Doug Betts，並邀特斯拉數百名工程師及技術人員過檔。

總部設在布魯塞爾的環保團體「運輸與環境」（T&E）最新分析指出，由於德國福士汽車（Volkswagen，又名大眾汽車）大舉進軍電動汽車領域，去年歐洲電動車及電池開發方面向政府及業界所吸納的資金達到破紀錄的600億歐元（約5105億港元），金額相當於前年的20倍，超越了中國在該領域的投資。T&E指出，由於歐盟收緊了碳排放目標，促使汽車業增加相關投資。

路透社稱，日產汽車與法國雷諾擱置了前會長戈恩（Carlos Ghosn）推動的合併計劃，現尋求如何修補同盟關係，以應對疫情對業務的衝擊。知情人士透露，日產與雷諾均將於本周宣布中期重組計劃。

（綜合報道）

[國際金融]