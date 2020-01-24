漢莎獲德政府764億打救 持股20% 可阻外國投資者收購

憧憬疫苗面世 道指早段升600點

另外，美國生物科技公司Novavax正式開展新冠疫苗人體試驗，是目前全球正在人體測試的至少10種疫苗之一，預計7月得出初步結果。該公司股價早段最多升18%，今年迄今股價升約10倍。上周美國生物科技公司Moderna公布人體試驗的初步結果「正面」，也刺激美股上漲。市場憧憬疫苗面世，加上經濟活動逐步重啟，美股三大指數早段向上。道指早段升逾600點，重返25,000點以上，是3月初以來高位。標普500指數早段升逾2%，升穿3000點，是3月初以來首次。受惠於重啟經濟的航空股板塊、美高梅度假村（MGM Resorts）及郵輪集團嘉年華（Carnival）等早段急升。

油組與盟友（OPEC+）的減產計劃漸見成效，加上多國重啟經濟令原油需求回升，油市供求失衡情况持續緩和，國際油價向上。紐約期油昨晚升3%，布蘭特期油升逾1%。俄羅斯能源部長諾瓦克預期，全球油市可在6至7月恢復平衡。

紐油再升3% 布油升逾1%

德國政府90億歐元的救助計劃，包括政府向漢莎航空注資最高57億歐元（約485億港元），漢莎可按季全部或部分償還。此外，漢莎可通過德國復興信貸銀行（KfW）得到30億歐元（約255億港元）貸款。上述協議內容須獲漢莎董事會、股東及歐盟委員會批准。

德經濟部長：要保持民航領先地位

德國經濟部長阿爾特邁爾（Peter Altmaier）表示，今次援助涉及逾10萬職位，關係到德國能否在全球民航領域保持領先地位。德國政府表示，計劃在2023年底前出售漢莎持股。德國政府已設1000億歐元（約8505億港元）基金，準備入股受疫情打擊企業。

由於疫情衝擊全球航空業，各地航空公司，包括法航荷航（Air France-KLM）、美國航空集團（American Airlines Group）、聯合航空（United Airlines）與達美航空（Delta Air Lines）也尋求政府援助。受疫情打擊的拉美最大航空公司南美航空（LATAM），昨向美國申請破產保護。南美航空集團，包括其位於智利、秘魯、厄瓜多爾及哥倫比亞的分支機構，將根據美國破產法第11章進行自願重組，客運及貨運航班不會即時受到影響。

南美航空早前表示，因應疫情縮減95%航班，又宣布裁員1000多人。疫情爆發前，南美航空飛往全球26個國家的145個目的地，每天航班多達1400架次。哥倫比亞航空（Avianca）及維珍澳洲航空（Virgin Australia）早前已申請破產保護。部分航空公司正爭取盡快恢復更多航班。卡塔爾航空（Qatar Airways）昨表示，計劃今夏恢復80個航點。

（綜合報道）

[國際金融]