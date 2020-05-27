彭博：長和失落以色列水廠項目

今次以色列項目由當地公司奪得，長和則落選。對上一次長和的投資泡湯要數回近兩年前，長和系三家公司收購澳洲天然氣管道公司APA全數股權的計劃，被澳洲政府以國家安全為由落閘而告吹。

事實上，長和早已涉足以色列市場，長和旗下的和記水務與以色列本地公司IDE Technologies合作索萊克（Sorek）海水化淡廠，為全球規模最大的海水化淡項目之一，能滿足市內20%用水需求。

項目接近軍事基地 美向以施壓

今次長和臨門「撻Q」的項目為Sorek B海水化淡廠項目，涉及的競標總值15億美元（約116.26億港元）。據早前英國《金融時報》引述以色列官員報道稱，美國國務卿蓬佩奧在本月13日曾閃電訪問以色列與總理內塔尼亞胡會面，蓬佩奧曾對和記水務入標一事表達關注，其後即傳出內塔尼亞胡擬要求在審核長和參與海水化淡項目競標時，額外增加審核程序。

據稱，由於Sorek B的位置接近以色列軍事基地Palmachim（帕勒馬希姆），美軍亦常於該處測試武器，觸動美國神經。而以色列或因不想捲入中美緊張關係，可能拒絕「有中國背景企業」競標。