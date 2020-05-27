《金融時報》：匯控疫情後裁員規模更大

架構重整因疫情暫停 董事會要求重啟

匯控早於今年2月曾公布架構重整計劃，當時擬裁減3.5萬名員工及削減45億美元（約349億港元）開支，並且出售價值1000億美元（約7752億港元）資產，惟有關計劃因應新冠肺炎疫情而暫停。報道稱，受到疫情影響，集團預計今年或出現110億美元（約853億港元）壞帳。報道引消息人士稱，匯控董事會已要求管理層重新啟動有關計劃，而且希望作出更大規模的重整，包括縮減或出售美國與部分歐洲業務，例如法國零售銀行網絡，以及部分較小型地區之非核心市場業務，並將重心轉移至亞洲市場。

報道又表示，目前匯控在美國擁有貿易及交易部門，同時在東岸地區有小量零售銀行業務，集團將再檢視早前曾因缺乏買家，而無法出售的地區業務包括新西蘭、菲律賓及馬爾他等地。報道又引述一名匯控管理層稱，由於匯控主席杜嘉祺認為過去董事會過於被動，因此有關重整計劃會由他所領導，並要求更果斷地參與銀行決策。據消息指出，董事會希望盡快制訂相關重整計劃，惟預計需時數月。匯控發言人拒絕評論。匯控股價昨日反彈，曾高見37.1元，收市報36.9元，升3.36%。