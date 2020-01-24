數碼通推5G計劃 月費398元起

與港鐵商討沿線鋪網

集團科技總裁鄒金根指出，數碼通5G網絡首階段覆蓋約60多個本地主要商廈，當中包括九置（1997）旗下時代廣場、太古地產（1972）旗下港島東中心等，預料明年中可達到本地全覆蓋。他續指，集團亦正與港鐵（0066）商討如何安排鋪網，5G覆蓋或有望在未來數月內擴展至沿線。他同時提到，集團在5G建設時採用DSS技術，可更有效地調配網絡資源，以免影響現有4G用戶的體驗。

另外，數碼通早前已宣布，未來5年會與愛立信（Ericsson）合作，發展本地5G服務，而其他的電訊商均選擇與華為合作。問及和愛立信合作的原因，葉安娜表示，在選擇供應商時，其建網能力及價格是主要的考慮因素，未來亦不排除其他的可能。