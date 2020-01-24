數碼通推5G計劃 月費398元起

【明報專訊】數碼通（0315）昨日宣布推出5G計劃，月費由398元起跳，計劃包括至少80GB的本地數據。不過，如客戶在今年8月底前上台，即可以同樣價錢，每月額外獲贈20GB本地數據。另外，用戶亦可選擇每月多付80元，升級至無限本地5G數據，並無合約綁定，月費計法有別於其他電訊商。集團行政總裁葉安娜表示，每次集團推出新技術前，都會先確定用戶體驗良好才推出市場，同時相信香港用戶除價錢外，亦會考慮電訊商本身的服務，及網絡穩定性等因素，因此不擔心較遲推出5G計劃會影響上客進度。
與港鐵商討沿線鋪網
集團科技總裁鄒金根指出，數碼通5G網絡首階段覆蓋約60多個本地主要商廈，當中包括九置（1997）旗下時代廣場、太古地產（1972）旗下港島東中心等，預料明年中可達到本地全覆蓋。他續指，集團亦正與港鐵（0066）商討如何安排鋪網，5G覆蓋或有望在未來數月內擴展至沿線。他同時提到，集團在5G建設時採用DSS技術，可更有效地調配網絡資源，以免影響現有4G用戶的體驗。
另外，數碼通早前已宣布，未來5年會與愛立信（Ericsson）合作，發展本地5G服務，而其他的電訊商均選擇與華為合作。問及和愛立信合作的原因，葉安娜表示，在選擇供應商時，其建網能力及價格是主要的考慮因素，未來亦不排除其他的可能。