人行5招支持中小企 易綱稱LPR改革有效

企業貸款平均利率料續降

但易綱承認，疫情對銀行信貸資產質量造成一定下降壓力，部分中小金融機構風險需引起關注，加上對企業延期還本付息，令後期銀行可能面臨較大的不良率上升壓力。人行將支持銀行透過多渠道補充資本和完善治理，加大不良貸款處置力度，增強金融機構的穩健。

易綱透露，截至5月23日，支援中小企的3000億元（人民幣．下同）專項再貸款已累計發放近2800億元，財政貼息後企業實際融資利率約為1.25厘，截至5月21日，再貸款再貼現專項額度累計發放4720億元，支持企業57萬戶；另外，截至4月30日，金融機構已對超過1.2萬億元的中小企貸款本息實行延期。

自去年推動LPR（貸款市場報價利率）改革後，4月份企業貸款平均利率為4.81厘，較改革前下降0.51個百分點，易綱料5月份會繼續下降，又指LPR改革對存款利率市場化改革也起到重要推動作用，部分銀行已主動下調存款利率。下一步，人行將繼續深化LPR改革，推動降低貸款實際利率。

至於人行何時推出法定數字貨幣，易綱表示，目前測試過數碼人民幣，只是研發過程中的常規工作，何時正式推出尚沒有時間表。