內地傳出手阻國泰合併品牌 民航局視合併為「擴張業務」 國泰：不回應

明報記者 葉子晴

報道引述兩名消息人士指出，自去年8月起，民航局對國泰的審查更趨嚴格，集團不時因輕微違規而被記分，監管當局亦因此拒絕增加集團往返內地航線、航點的申請。據報道稱，國泰目前已被記下6項違規行為，意味集團旗下各品牌可能需要一年的時間才能再次增加內地航線、航點數量。

路透：審查趨嚴格 被記6項違規行為

另外，由於當局視合併品牌為擴張，或影響集團共23條內地航線的營運（見表）。集團亦因為監管問題，未能如期開展改組計劃商討，國泰與機師工會的會面亦要押後，據報稱會議原定於下月10日舉行，但機師工會拒絕評論有關消息。報道同時提及集團有意在放棄「國泰港龍」品牌後，將部分機師轉到「國泰航空」及「香港快運」，剩下的機師則可能提早退休或裁員。

根據國泰2019年年報，截至去年12月底止，集團共運作236架飛機，國泰、國泰港龍及香港快運三個品牌則分別運作155架、48架及24架飛機。

去年中港銷售收入541.98億元

另外，去年來自香港及內地的銷售收入為541.98億元，按年減4.9%。集團同時在年報內提到，由於下半年香港社會事件削弱了旅遊意欲，導致內地來港旅客量大跌，去年全年往來中國內地收入乘客千米數（RPK）較2018年下挫10.9%。

去年斥縱容員工參與非法示威

目前因新冠肺炎的關係，集團旗下「國泰港龍」營運每周三班航班前往北京、上海，直至6月首三個星期。

在去年8月初，中國民航局首次出手，發聲明訓斥責國泰「在多宗事件中曝光的安全風險及隱患」，並向其發出「重大航空安全風險警示」，要求國泰停止「支持或參與非法遊行及示威活動」的機組人員執行前往內地航班職務、向內地提交機組人員名單，以及加強內部管控。其後集團更有多次人事變動，當中包括一周後公布時任行政總裁何杲、顧客及商務總裁盧家培辭任。