大行齊唱好 美團急彈一成

市值破千億美元

美團昨日以全日高位收市，報138.9元，升10.4%，成交81.8億元，當中23億元為北水，北水淨買入該股7億元。雖然美團再創上市新高，但其沽空金額升至18億元，達上市以來第二高，沽空率升至22%。

交銀國際預計，餐飲外賣業務將會快速復蘇，到店、酒店及旅遊業務相對較慢，預料餐飲外賣業務可回復正增長，交易金額按年升15%。該行又指出，疫情為美團帶來更多高品質品牌入駐，有潛在變現能力，將目標價由104.9元大升至152.6元，維持「買入」評級。

高盛認為，美團首季業績勝預期，而餐飲外賣、到店、酒店及其他本地服務業務，至5月中交易量已分別回復至90％、80％、70％及60％。該行又表示，因應新冠肺炎，第二季餐飲外賣業務持續穩固，雖然今年仍面對挑戰，但美團在到店、酒店及旅遊業務可維持龍頭地位，該行將美團的目標價由116元上調至133元，維持「買入」評級。

摩根士丹利就指出，餐飲外賣業務在疫情後有結構轉變，預料出現強勁復蘇，集團將為未來增長加大投資新業務，如非食品外賣及共享電單車，預料未來兩至三季仍錄虧損，加上到店業務復蘇緩慢，或影響近期的收入。該行給予「增持」評級，目標價由120元增至135元。