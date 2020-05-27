地產孖沙齊撐國安法 中資行傳要求員工簽名

身兼全國政協委員的長和（0001）系主席李澤鉅回覆彭博社，他於電郵中表示，香港目前政治動盪、營商前景不明朗，期望國安法能夠穩定香港局勢，幫助社會及經濟活動回復正常。

郭炳聯：

相信中央繼續落實「一國兩制」

同樣出任全國政協委員的新地（0016）主席郭炳聯昨日亦表態支持「港區國安法」。郭炳聯表示，國家安全是「一國兩制」制度行穩致遠的重要基石，相信立法可幫助本地建設安定而有序的投資營商環境，鞏固本港的國際金融中心地位。他又表示，相信中央會繼續落實「一國兩制」制度，以保障香港的長遠利益及繁榮穩定。

傳中資行要求員工「cap圖」

證上網投票支持立法

另據本報了解，數家中資行內部要求員工聯署表態支持國安法，據稱涉及銀行包括中銀香港（2388）、工銀（1398）旗下工銀亞洲，以及國泰君安（2611）。消息稱，工銀要求員工簽名支持立法，另有中資行要求員工上網投票支持立法，再「cap圖」交予公司核查。本報向上述銀行查詢，至截稿前均未獲回覆。去年反修例風波中，已有報道指中資行曾警告員工不可參與「全民大三罷」罷工。